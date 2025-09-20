Homem é assassinado em tentativa de chacina em Sobral; quatro ficam feridos

Além da tentativa de chacina em Juazeiro do Norte, o Ceará registrou mais um caso semelhante no interior, desta vez, em Sobral, no distrito Rafael Arruda, na manhã deste sábado (20), por volta das 6h40.

Segundo apuração da TV Verdes Mares, um homem morreu no local e outras quatro pessoas ficaram feridas durante o ataque. Um deles é filho do homem assassinado.

Criminosos teriam chegado em um veículo de cor branca e efetuado os disparos contra um estabelecimento comercial na localidade.

Conforme nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), da Polícia Militar (PMCE) e da Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo na ocasião.

"A ocorrência está em andamento e a Delegacia de Sobral está a cargo do caso", complementa a secretaria. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas, nem sobre a motivação do crime.

Tentativa de chacina em Juazeiro do Norte

Uma mulher de 27 anos, sua filha de 10 anos e uma adolescente de 13 anos foram mortas a tiros na noite dessa sexta-feira (19), no bairro Timbaúbas, em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, Ceará.

O ataque teve um sobrevivente, de 17 anos, que sofreu uma lesão na perna e foi levado para o Hospital Regional do Cariri, mas ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

O governador Elmano de Freitas usou as redes sociais para dizer que está indignado com a tentativa de chacina ocorrida em Juazeiro do Norte na sexta-feira (19), e que mobilizou equipes da Polícia Militar e Polícia Civil para prenderem "o mais rápido os bandidos que praticaram essa crueldade".