PM acusado de tentar matar desafeto em frente à Polícia Federal é absolvido no Ceará

Um policial militar acusado de tentar matar um desafeto disparando contra à vítima em frente a sede da Polícia Federal no Ceará foi absolvido pelo crime. O Tribunal do Júri formado por sete populares decidiu pela inocência de Fábio Ferreira Lima.

O agente foi pronunciado na 3ª Vara do Júri de Fortaleza com qualificadora que o crime aconteceu por motivo torpe, em específico devido a ciúmes. Segundo documentos obtidos pela reportagem, Fábio teria ficado com raiva da vítima que estava se relacionando com a ex-esposa dele.

A defesa do militar, representada pelo advogado Oswaldo Cardoso, diz que "recebe com serenidade a decisão que reconheceu sua absolvição, confirmando a confiança na Justiça e reafirmando a sua inocência. Todos esforços foram conduzidos com seriedade, responsabilidade e dentro dos parâmetros constitucionais, assegurando o pleno direito de defesa e contraditório"

Veja também Segurança Irmãs são presas por tráfico de drogas em Juazeiro do Norte Segurança Mulheres são feitas reféns no próprio carro e obrigadas a transferir Pix de R$ 40 mil em Fortaleza

"A decisão representa não apenas a vitória de um profissional que sempre pautou sua conduta pelo respeito às leis e ao serviço público, mas também a vitória do Estado Democrático de Direito, que garante a cada cidadão a presunção de inocência até o julgamento final. Reforçamos o compromisso de continuar atuando em defesa da verdade, da Justiça e da dignidade dos militares que dedicam suas vidas à proteção da sociedade". Oswaldo Cardoso Advogado de defesa

Fábio não foi preso em flagrante e nem do decorrer do processo.

AMEAÇAS

O crime aconteceu no dia 3 de abril de 2019. Segundo documentos a que a reportagem teve acesso, por volta das 21h, na Avenida Borges de Melo, em frente à sede da PF, Fábio tentou matar o desafeto efetuando três disparos de arma de fogo em direção ao carro da vítima, "disparos estes constatados na perícia realizada no veículo".

Três semanas antes do crime, a vítima conheceu a ex-esposa do réu, em uma academia. A mulher falou que era separada e o casal 'engatou' um romance

Fábio teria entrado em contato com a vítima pelas redes sociais dizendo que ele "podia ficar com ela". No mesmo dia do 'recado', a vítima voltava da academia e percebeu que estava sendo seguida por um veículo Fox, de cor verde.

"Durante o percurso, tentou por diversas vezes despistar tal veículo, porém, diante das infrutíferas tentativas, resolveu parar defronte à sede da Polícia Federal, imaginando estar resguardado de qualquer perigo. Ocorre que, no momento em que a vítima parou o carro, o ex-marido, ora acusado Fábio Ferreira de Lima desferiu diversos disparos", conforme a acusação.

Logo após o ataque, o PM teria fugido pela Avenida Borges de Melo, no sentido da BR-116 e "depois de cometer tal atentado, ainda entrou em contato com a vítima por meio do WhatsApp e enviou ameaças".