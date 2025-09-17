Diário do Nordeste
Irmãs são presas por tráfico de drogas em Juazeiro do Norte

Uma das irmãs se aproveitou que a outra tinha crianças em casa para camuflar a droga no quintal, em local "seguro"

(Atualizado às 16:45)
Fotos de irmãs presas por tráfico de drogas em Juazeiro do Norte
Legenda: Irmã ofereceu R$ 500 a outra para guardar as drogas em casa
Foto: Reprodução

Uma dupla de irmãs foi presa por tráfico de drogas em Juazeiro do Norte nessa terça-feira (16), após investigações da Delegacia Regional contra uma das mulheres, que já havia sido alvo de diversas denúncias. Com elas, foram apreendidos cerca de 3 quilos de crack, 1 quilo de cocaína, 1 quilo de maconha e R$ 4.078 em dinheiro, conforme documentos obtidos pela reportagem do Diário do Nordeste. 

Conforme as investigações, Maria Luciana Floriano Peixoto, 34, e Maria Luana Alves Peixoto, 28, tinha um esquema diário de comercialização de drogas. Nas diligências, os policiais identificaram que uma delas realizava diariamente um trajeto à residência da outra e sempre saía do local com uma bolsa infantil ou sacolas. 

Luana foi abordada ao sair da casa de Luciana, e os agentes encontraram com ela uma porção de cocaína. Os policiais entraram na residência e encontram o restante das drogas, que eram armazenadas na parte de trás da casa, em baldes. No momento da prisão, três filhas de Luciana estavam em casa.

Irmã recebia R$ 500 por mês para guardar droga 

Em documento obtido pelo Diário, Luciana revelou que sua irmã se aproveitava que ela tinha crianças em casa para esconder a droga, e disse ainda que recebia R$ 500 mensais pelo "favor". 

As duas irmãs já possuíam antecedentes criminais por tráfico de drogas. Em depoimento, Luciana disse que há cerca de dois meses a irmã a procurou para pedir o armazenamento das substâncias ilícitas "por algum tempo". 

Já Luana, relata que foi abordada por um terceiro, que pediu que ela guardasse as drogas por R$ 3.500, e que ela achou mais seguro guardar na casa de sua irmã. 

