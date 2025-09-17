Diário do Nordeste
Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra tesoureiro do Terceiro Comando Puro (TCP), facção que se aliou à GDE

O suspeito tem 42 anos e já estava detido no sistema penitenciário do Estado. Ele trabalha para a facção desde outubro do ano passado

Escrito por
e
Segurança
Vista aérea de comunidade tomada pelo TCP
Legenda: A operação mirou integrantes do TCP, facção que se aliou à GDE no Ceará
Foto: Reprodução/Polícia Civil do Ceará

Quase 30 pessoas vinculadas ao Terceiro Comando Puro (TCP), uma organização criminosa que se aliou à Guardiões do Estado (GDE) no Ceará, tiveram ordens de prisão cumpridas contra elas nesta quarta-feira (17) — parte do grupo já estava detido no Sistema Penitenciário do Estado. Um dos suspeitos, de 42 anos, é apontado como tesoureiro do grupo.

"Este indivíduo ficava responsável por arrecadar os valores que os integrantes dessa facção repassavam para a organização", detalhou o delegado-geral da Polícia Civil, Márcio Gutiérrez, em coletiva de imprensa.

O titular da Delegacia de Maranguape, Rodrigo Delamary, acrescentou que o suspeito é conhecido como "Doutor". Além disso, as investigações concluíram que ele trabalhava como tesoureiro da facção pelo menos desde outubro do ano passado

Prisões

Dos 28 mandados de prisão preventiva cumpridos pelos policiais civis, 12 foram contra pessoas que já estavam detidas no sistema prisional do Estado. Também foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. As ações ocorreram em Maranguape, Fortaleza, Horizonte e Maracanaú.

De acordo com a Polícia Civil, o TCP tem origem carioca e os integrantes são acusados de diversos crimes, como homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo.

Policiais entram em comunidade em busca de suspeitos
Legenda: A operação policial ocorreu nesta quarta-feira (17) em Fortaleza e outras cidades da Região Metropolitana, especialmente Maranguape
Foto: Reprodução/Polícia Civil do Ceará

Essa é mais uma operação de enfrentamento ao crime organizado. Nosso governador [Elmano de Freitas] tem determinado tolerância zero com essas organizações. A diretriz é sufocarmos [os grupos], tirando esses criminosos de circulação, mas, também, visando o patrimônio deles."
Márcio Gutiérrez
Delegado-geral da Polícia Civil

Prisão de líder do grupo

Um outro homem, de 36 anos, identificado como líder da facção em Maranguape, também foi preso pelas forças de segurança cearenses. Ele resistiu à captura, mas foi contido. Em posse dele estavam um revólver e drogas.

A operação contou com o apoio do Departamento de Polícia Metropolitana da Polícia Civil e mobilizou 30 equipes policiais.

