Em dois dias, total de capturas de suspeitos de queima de fogos no Ceará chega a 95

Em dois dias, chegou a 95 o total de pessoas detidas por suspeita de envolvimento com a soltura de fogos relacionada a grupos criminosos no Ceará. Só na noite dessa terça-feira (16), foram 76, conforme balanço atualizado divulgado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) na manhã desta quarta (17).

Conforme a pasta, outros 19 suspeitos já haviam sido capturados na segunda-feira (15). As prisões ocorreram em Fortaleza, na Região Metropolitana e no interior do Estado, por agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Durante as ocorrências, os policiais também apreenderam diversos fogos de artifício, veículos, drogas, armas de fogo e munições.

Em Fortaleza, os suspeitos foram presos nos seguintes bairros:

Planalto Ayrton Senna;

Prefeito José Walter;

Passaré;

Mondubim;

Vila Manoel Sátiro;

Canindezinho;

Siqueira.

Além disso, também houve capturas em Maracanaú, Aquiraz, Paracuru, Pacatuba e Horizonte, cidades da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e nos municípios de Canindé, Quixadá e Morada Nova, no interior do Estado.

Legenda: Durante as ocorrências, os policiais apreenderam fogos de artifício, veículos, drogas, armas de fogo e munições Foto: Divulgação SSPDS

Os presos foram conduzidos para a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e para as delegacias municipais e unidades regionais do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

Investigações da Polícia Civil

A SSPDS detalhou que os suspeitos estão sendo investigados pela prática de crimes como:

Associação criminosa;

Pichação;

Integrar organização criminosa.

"Os trabalhos ostensivos seguem em andamento, sendo realizados por equipes da PMCE e da PCCE, de forma ininterrupta, com o objetivo de identificar e capturar outras pessoas que tenham envolvimento com crimes na Capital e no interior do estado", disse a pasta.