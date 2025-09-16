Suspeitos de envolvimento em queima criminosa de fogos foram presos em seis bairros de Fortaleza

As prisões por envolvimento na soltura criminosa de fogos de artifício ocorreram em seis barros de Fortaleza na noite desta segunda-feira (15), segundo detalhou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Os atos ainda levaram à captura de um adolescente e de um homem em Maranguape, no bairro Novo Maranguape II.

As ações foram promovidas por integrantes do Comando Vermelho (CV), que "celebraram" a tomada de novos pontos de controle do crime organizado e do tráfico de drogas, com a integração do Lagamar às áreas de domínio. Ao todo, 19 pessoas foram capturadas ainda nessa segunda.

As primeiras prisões ocorreram no bairro Autran Nunes, onde o Comando de Policiamento das Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio/PMCE) prendeu quatro homens entre 21 e 35 anos, e apreendeu três caixas de fogos de artifício, além de celulares. O grupo já respondia por porte e posse irregular de arma de fogo, tráfico de drogas, roubo e receptação, e tiveram o crime de organização criminosa adicionado à lista.

Já no bairro Parque Santa Maria, a 2ª Cia do 16º Batalhão da PMCE capturou um homem de 18 anos e um de 22 anos, ambos com antecedentes criminais, incluindo corrupção de menor e porte ilegal de arma de fogo. Com eles, foram apreendidos cinco fogos de artifício e um celular.

No bairro Paupina, na mesma Área Integrada de Segurança (AIS), dois homens de 25 e 27 anos foram presos, e 16 fogos de artifício apreendidos, além de dois celulares recolhidos.

Os agentes de segurança também realizaram prisões e capturas nos bairros Vicente Pinzón, Cristo Redentor e Floresta. Nestas localidades, foram seis homens presos e um adolescente de 17 anos conduzido. Entre os crimes, estão incolumidade pública, organização criminosa e posse irregular de arma de fogo.

Na Grande Fortaleza, a captura de Maranguape terminou com três unidades de fogo de artifício e isqueiro apreendidos, e um homem e um adolescente conduzidos a uma sede da Polícia Civil.

'Vermelhou geral'

Uma fonte revelou ao Diário do Nordeste que na área do Lagamar, por exemplo, não houve confronto e nenhuma troca de tiro entre as facções rivais entre o domingo e esta segunda (15). "Simplesmente, amanheceu tudo pichado com as siglas do CV. Vermelhou geral. Não houve confronto. Uma das principais lideranças da GDE fugiu e abandonou tudo", revelou.

Diversos bairros de Fortaleza tiveram queima de fogos por muitos minutos.

Nesta terça-feira (16), a SSPDS disse "que manterá seus esforços no intuito de identificar e capturar, por meio das forças vinculadas, outros envolvidos nos atos criminosos".