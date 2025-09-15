Fortaleza tem queima de fogos generalizada; envolvidos em organizações criminosas são presos

Membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV) promoveram uma queima de fogos em vários bairros de Fortaleza, na noite desta segunda-feira (15), para "comemorar” a tomada de pontos de venda de drogas "vitais” para a organização.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou com fontes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Ministério Público do Ceará (MPCE) e da Polícia Civil do Ceará (PCCE), que um desses pontos foi o Lagamar, reduto há mais de 10 anos da facção rival Guardiões do Estado (GDE). Os demais são: Pio XII, Piedade, Castelo Encantado e comunidades do Vicente Pinzón.

Uma fonte revelou que na área do Lagamar, por exemplo, não houve confronto e nenhuma troca de tiro entre as facções rivais entre o domingo e esta segunda (15). "Simplesmente, amanheceu tudo pichado com as siglas do CV. Vermelhou geral. Não houve confronto. Uma das principais lideranças da GDE fugiu e abandonou tudo", revelou.

Inúmeros bairros de Fortaleza registraram a soltura de fogos por muitos minutos. A ação gerou curiosidade e temor por parte da população.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota ao Diário do Nordeste, que a PMCE, com apoio dos setores de inteligência das Forças de Segurança, identificou e prendeu diversos suspeitos de envolvimento com organizações criminosas.

As capturas estão relacionadas à soltura de fogos de artifício. “As ações seguem em andamento, de forma ininterrupta, com equipes da PMCE e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) empenhadas em identificar e capturar outros envolvidos”, comunicou ainda a pasta.

No âmbito da PCCE, o Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) acompanha a ofensiva com o apoio de suas equipes especializadas. A ocorrência segue em andamento.

Há relatos de queima de fogos nos seguintes bairros: Benfica, Rodolfo Teófilo, Parquelândia, São Gerardo, Aldeota, Vicente Pinzon, Pici e outros.

A SSPDS destacou ainda que, entre janeiro e agosto deste ano, foram realizadas 1.418 prisões e apreensões de suspeitos de integrarem organizações criminosas, o que representa um aumento de 61,5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 878 capturas.

19 suspeitos são presos

O Secretário Chefe da Casa Civil Governo do Ceará, Chagas Vieira, ainda na noite desta segunda (15), confirmou que 19 suspeitos foram presos logo após a queima de fogos generalizada em Fortaleza.

“PM confirmou a prisão de 19 criminosos que soltavam fogos em comunidades de Fortaleza para intimidar rivais. O número de prisões de envolvidos em facções aumentou 61,5% este ano. A polícia está na luta, enquanto oportunistas, que nunca fizeram nada pela segurança, torcem contra”, publicou o gestor, em sua conta oficial no Instagram.

