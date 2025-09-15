Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza tem queima de fogos generalizada; envolvidos em organizações criminosas são presos

Operação policial ocorre esta noite em Fortaleza; número de presos ainda não foi divulgado

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
(Atualizado às 23:26)
Segurança
Fogos pela cidade de Fortaleza
Legenda: As capturas seguem em andamento, de forma ininterrupta, com equipes da PMCE e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE)
Foto: Reprodução

Membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV) promoveram uma queima de fogos em vários bairros de Fortaleza, na noite desta segunda-feira (15), para "comemorar” a tomada de pontos de venda de drogas "vitais” para a organização.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou com fontes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Ministério Público do Ceará (MPCE) e da Polícia Civil do Ceará (PCCE), que um desses pontos foi o Lagamar, reduto há mais de 10 anos da facção rival Guardiões do Estado (GDE). Os demais são: Pio XII, Piedade, Castelo Encantado e comunidades do Vicente Pinzón.

Uma fonte revelou que na área do Lagamar, por exemplo, não houve confronto e nenhuma troca de tiro entre as facções rivais entre o domingo e esta segunda (15). "Simplesmente, amanheceu tudo pichado com as siglas do CV. Vermelhou geral. Não houve confronto. Uma das principais lideranças da GDE fugiu e abandonou tudo", revelou.

Confira registros

Bairros registraram queima de fogos

Inúmeros bairros de Fortaleza registraram a soltura de fogos por muitos minutos. A ação gerou curiosidade e temor por parte da população.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota ao Diário do Nordeste, que a PMCE, com apoio dos setores de inteligência das Forças de Segurança, identificou e prendeu diversos suspeitos de envolvimento com organizações criminosas

As capturas estão relacionadas à soltura de fogos de artifício. “As ações seguem em andamento, de forma ininterrupta, com equipes da PMCE e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) empenhadas em identificar e capturar outros envolvidos”, comunicou ainda a pasta.

Veja também

teaser image
Segurança

Corpo de mulher é localizado na Lagoa da Parangaba, em Fortaleza

teaser image
Segurança

Homem é preso após depredar viatura por ordem de facção em Jijoca de Jericoacoara

teaser image
Segurança

Visitas a presos faccionados estão suspensas temporariamente em 6 presídios do CE; veja alas

No âmbito da PCCE, o Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) acompanha a ofensiva com o apoio de suas equipes especializadas. A ocorrência segue em andamento.

Há relatos de queima de fogos nos seguintes bairros: Benfica, Rodolfo Teófilo, Parquelândia, São Gerardo, Aldeota, Vicente Pinzon, Pici e outros.

A SSPDS destacou ainda que, entre janeiro e agosto deste ano, foram realizadas 1.418 prisões e apreensões de suspeitos de integrarem organizações criminosas, o que representa um aumento de 61,5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 878 capturas.

19 suspeitos são presos 

O Secretário Chefe da Casa Civil Governo do Ceará, Chagas Vieira, ainda na noite desta segunda (15), confirmou que 19 suspeitos foram presos logo após a queima de fogos generalizada em Fortaleza.

“PM confirmou a prisão de 19 criminosos que soltavam fogos em comunidades de Fortaleza para intimidar rivais. O número de prisões de envolvidos em facções aumentou 61,5% este ano. A polícia está na luta, enquanto oportunistas, que nunca fizeram nada pela segurança, torcem contra”, publicou o gestor, em sua conta oficial no Instagram.

Confira nota

Assuntos Relacionados
Fogos pela cidade de Fortaleza
Segurança

Fortaleza tem queima de fogos generalizada; envolvidos em organizações criminosas são presos

Operação policial ocorre esta noite em Fortaleza; número de presos ainda não foi divulgado

Bergson Araujo Costa
Há 2 horas
Imagem da viatura da polícia militar do Ceará depedrada
Segurança

Homem é preso após depredar viatura por ordem de facção em Jijoca de Jericoacoara

A viatura danificada será periciada, enquanto as autoridades investigam quem foram os mandantes do crime

Redação
15 de Setembro de 2025
Familiares caminham em direção a presídio no Ceará
Segurança

Visitas a presos faccionados estão suspensas temporariamente em 6 presídios do CE; veja alas

A medida "excepcional e preventiva" começou a valer nesse domingo (14)

Redação
15 de Setembro de 2025
Corpo de mulher é localizado dentro da Lagoa da Parangaba, em Fortaleza
Segurança

Corpo de mulher é localizado na Lagoa da Parangaba, em Fortaleza

Vítima não foi identificada formalmente, mas investigações da morte ficarão a cargo da Delegacia do 5º Distrito Policial

Redação
15 de Setembro de 2025
Box de cross training é alvo de furto de eletrônicos em Fortaleza; assista
Segurança

Box de cross training é alvo de furto de eletrônicos em Fortaleza; assista

Outra pessoa dava apoio na ação do lado de fora, diz direção de empreendimento

Redação
15 de Setembro de 2025
Foto montagem de imagens de câmera de segurança que mostram suspeitos abordando idosa de 74 anos para dar um golpe nela em Juazeiro do Norte. A segunda foto mostra o carro no qual eles levaram a mulher para um banco
Segurança

Idosa de 74 anos cai em golpe do 'bilhete premiado' e perde R$ 7 mil em Juazeiro do Norte

Suspeitos limparam a conta bancária da vítima e ainda fizeram empréstimos. Caso ocorreu no último dia 8 de setembro

Redação
15 de Setembro de 2025
Foto mostra um quarto onde ficam jovens apreendidos por cometer atos infracionais no Ceará
Segurança

Mais de 1,2 mil jovens foram apreendidos no Ceará em 2025; roubo e homicídio são principais crimes

Messias Borges
15 de Setembro de 2025
Foto mostra um jovem apreendido no Sistema Socioeducativo do Ceará
Segurança

Pardo, sexo masculino, 17 anos e periférico: qual o perfil e a origem do jovem infrator no Ceará

Messias Borges
15 de Setembro de 2025
Imagem de um policial penal fardado de costas
Segurança

Policial penal atira em carro durante briga de trânsito em Caucaia, é detido e liberado após fiança

A arma do agente foi apreendida

Redação
14 de Setembro de 2025
prisao mulher juazeiro do norte princesinha do trafico facção
Segurança

Quem é a 'Princesinha do Tráfico' presa por integrar facção no Interior do Ceará

Francisca Jayane da Silva já tinha sido presa em 2020 com drogas no sutiã e dinheiro na calcinha

Redação
14 de Setembro de 2025
Fachada do Ministério Público do Ceará
Segurança

MPCE investiga agente de segurança pública do Crato suspeito de receber salário no Paraguai

Profissional estaria afastado das atividades de trabalho por estar cursando Medicina fora do Brasil

Redação
13 de Setembro de 2025
policial da policia civil do ceará entrando em viatura da policia civil do ceara
Segurança

Pai e filho são presos suspeitos de aplicar golpes em idosos no Interior do Ceará

Um dos homens obtia os dados da vítima ao "auxiliá-las" no cadastro de recebimento de medicamentos

Redação
13 de Setembro de 2025
Imagens da câmera de segurança da casa da ex-esposa de Henrique CDs, que mostra o momento da agressão
Segurança

Empresário Henrique CDs é filmado agredindo secretária da ex-mulher com socos em Fortaleza

O empresário nega as acusações de agressão

Redação
13 de Setembro de 2025
Polícia Civil
Segurança

Idosa é presa suspeita de matar a própria sobrinha em Caridade, no Ceará

Vítima possuia deficiência intelectual

Redação
13 de Setembro de 2025
apreensao dinheiro operacao dissimulare esquema crime sefaz
Segurança

Empresários, auditor e 'laranjas' acusados de formar quadrilha que movimentou R$ 1 bilhão no Ceará são condenados

Somadas, as penas dos réus ultrapassam 155 anos de prisão

Emanoela Campelo de Melo
13 de Setembro de 2025
Agente do Agente do Detran-CE durante abordagem
Segurança

Agente do Detran-CE faz suposta ultrapassagem indevida e xinga homem que repreendeu ação

Em nota ao Diário do Nordeste, o órgão disse que repudia toda forma de violência, física ou verbal

Bergson Araujo Costa
12 de Setembro de 2025
Foto de lixeira onde estava escondida droga apreendida pela receita federal em fortaleza
Segurança

Receita Federal apreende 4,2 kg de maconha escondidos em lixeira de transportadora, em Fortaleza

A carga havia sido declarada como tinta automotiva

Redação
12 de Setembro de 2025
Cunhada de Marcola é solta
Segurança

Justiça manda soltar cunhada de 'Marcola', acusada de lavar dinheiro do PCC no Ceará

A decisão beneficiou outros quatro réus do processo. A ação apura a atuação da facção paulista com jogos ilegais no Estado do Ceará

Emerson Rodrigues
12 de Setembro de 2025
Fotos que mostram cigarros contrabandeados apreendidos e na faixa de areia em Paraipaba
Segurança

PM apreende mais de 2 mil maços de cigarros contrabandeados do Suriname em praia do Ceará

A rota de contrabando de cigarros tem como destino o litoral do Ceará, de onde são distribuídas para venda

Redação
12 de Setembro de 2025
Imagem mostra túmulos quebrados no Cemitério dos Gomes, em Coreaú, Interior do Ceará
Segurança

Túmulos são violados e corpos ficam expostos em cemitério no Interior do Ceará

A Polícia Civil do Ceará investiga o crime de vilipêndio a cadáver. Familiares dos mortos passaram mal e precisaram ser levados ao hospital

Redação
12 de Setembro de 2025