Visitas a presos faccionados estão suspensas temporariamente em 6 presídios do CE; veja alas
A medida "excepcional e preventiva" começou a valer nesse domingo (14)
A Justiça cearense decidiu suspender temporariamente as visitas sociais em alas e presídios que concentram detentos pertencentes a facções criminosas. A suspensão começou a valer nesse domingo (14), segundo a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP).
De acordo com o órgão estadual, o Poder Judiciário também solicitou providências legais para coibir as "reiteradas tentativas" de rebelião nas unidades prisionais por parte de integrantes de grupos criminosos. "A suspensão em questão é uma ação excepcional e preventiva", informou a SAP.
"Salientamos que quaisquer atos que venham a comprometer ou fragilizar a segurança institucional não serão tolerados, sendo prontamente levados a conhecimento das autoridades competentes para tomada de providências com base na legislação vigente", concluiu a pasta, sem dar estimativa de data para retorno das visitas.
Veja também
Veja em quais unidades e alas as visitas estão suspensas
- Unidade Prisional Agente Penitenciário Luciano Andrade Lima (UP-Itaitinga I): bloco 2 (alas F, G, H e alas A, B, C e D)
- Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (UP-Itaitinga II): bloco 2 (alas E e B)
- Unidade Prisional Professor José Jucá Neto (UP-Itaitinga III): bloco 1 (alas A, B, C e D)
- Unidade Prisional de Aquiraz (UP-Aquiraz): bloco 1 (alas F e I)
- Unidade Prisional Professor Olavo Oliveira II (UP-POO II): bloco 1 (ala B)
- Unidade Prisional Desembargador Francisco Adalberto de Oliveira Barros Leal (UP-Caucaia): bloco 1 (ala B)
Para informações específicas sobre as pessoas que estão reclusas nessas unidades, os familiares devem entrar em contato com o Serviço Social de cada presídio.