Visitas a presos faccionados estão suspensas temporariamente em 6 presídios do CE; veja alas

A Justiça cearense decidiu suspender temporariamente as visitas sociais em alas e presídios que concentram detentos pertencentes a facções criminosas. A suspensão começou a valer nesse domingo (14), segundo a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP).

De acordo com o órgão estadual, o Poder Judiciário também solicitou providências legais para coibir as "reiteradas tentativas" de rebelião nas unidades prisionais por parte de integrantes de grupos criminosos. "A suspensão em questão é uma ação excepcional e preventiva", informou a SAP.

"Salientamos que quaisquer atos que venham a comprometer ou fragilizar a segurança institucional não serão tolerados, sendo prontamente levados a conhecimento das autoridades competentes para tomada de providências com base na legislação vigente", concluiu a pasta, sem dar estimativa de data para retorno das visitas.

Veja em quais unidades e alas as visitas estão suspensas

Unidade Prisional Agente Penitenciário Luciano Andrade Lima ( UP-Itaitinga I ): bloco 2 (alas F, G, H e alas A, B, C e D)

): bloco 2 (alas F, G, H e alas A, B, C e D) Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto ( UP-Itaitinga II ): bloco 2 (alas E e B)

): bloco 2 (alas E e B) Unidade Prisional Professor José Jucá Neto ( UP-Itaitinga III ): bloco 1 (alas A, B, C e D)

): bloco 1 (alas A, B, C e D) Unidade Prisional de Aquiraz ( UP-Aquiraz ): bloco 1 (alas F e I)

): bloco 1 (alas F e I) Unidade Prisional Professor Olavo Oliveira II ( UP-POO II ): bloco 1 (ala B)

): bloco 1 (ala B) Unidade Prisional Desembargador Francisco Adalberto de Oliveira Barros Leal (UP-Caucaia): bloco 1 (ala B)

Para informações específicas sobre as pessoas que estão reclusas nessas unidades, os familiares devem entrar em contato com o Serviço Social de cada presídio.