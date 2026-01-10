Homem para moto em ciclofaixa, picha muro de viaduto e acaba detido em Fortaleza
A ação foi registrada pelas câmeras de segurança.
Guardas municipais capturaram um homem flagrado por câmeras de segurança pichando o muro de um viaduto na Avenida Dom Luís, em Fortaleza, em plena 'luz do dia'.
Por volta das 9h dessa sexta-feira (9), imagens do Centro de Comando e Controle de Fortaleza mostraram o momento em que o suspeito parou a motocicleta em uma ciclofaixa e praticou o ato.
De acordo com a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), logo após o flagra, uma equipe foi acionada para se deslocar até o local.
Nas imagens, é possível ver o momento no qual os agentes chegam ao local e abordam o homem, que usava um capacete.
Os guardas chegaram ao viaduto cerca de dois minutos após o suspeito começar a pichar o muro.
"O homem foi encaminhado ao 15º Distrito Policial, no bairro Cidade 2000, para a adoção dos procedimentos legais cabíveis", disse a Guarda.