Crianças de 2 e 5 anos são baleadas em Fortaleza

Duas crianças, de 2 e 5 anos, foram baleadas, no bairro José de Alencar, em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (9). Elas teriam passado próximo de um adulto, que seria o alvo do ataque criminoso e também foi baleado, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

A SSPDS afirmou, em nota, que "que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas, nesta sexta-feira (9), para atender uma ocorrência de lesão corporal no bairro José de Alencar - Área Integrada de Segurança 3 (AIS 3) de Fortaleza". O local onde ocorreu a tripla lesão a bala fica na Rua Elizeu Oriá, na Comunidade das Castanholas.

Conforme informações policiais, indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo contra um homem, de 29 anos, com passagens por tentativa de homicídio, furto, receptação e porte ilegal de arma de fogo." Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará Em nota

As duas crianças, de 2 e 5 anos, que passavam pelo local, foram lesionadas. "As vítimas foram socorridas para unidades hospitalares e não correm risco de morte", informou a SSPDS.

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) investiga o ataque criminoso e realiza diligências no intuito de identificar e capturar os suspeitos de efetuarem os disparos.

População pode realizar denúncias

A Secretaria da Segurança destacou que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais". O sigilo e o anonimato são garantidos pela Pasta.

Confira os canais de denúncia: