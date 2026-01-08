Diário do Nordeste
Estado termina o ano de 2025 com mais de 3 mil homicídios e redução de 7,7% no índice

Fortaleza apresentou uma queda de 11% no número de mortes violentas.

Messias Borges, Emanoela Campelo de Melo e Geovana Almeida* seguranca@svm.com.br
(Atualizado às 12:52)
Segurança
A foto mostra um homem armado, com roupa escura, atirando contra ocupantes de um carro Volkswagen, de cor prata, em uma rua, no Ceará.
Legenda: Entre as mortes múltiplas, um duplo homicídio foi registrado no Icaraí, em Caucaia, em março de 2025.
Foto: Reprodução.

O Estado do Ceará terminou o ano de 2025 com 3.021 mortes violentas. Apesar do alto número, o índice apresentou uma queda de 7,7% na comparação com o ano anterior, segundo dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) nesta quinta-feira (8). Em 2024, foram 3.272 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs).

Os CVLIs englobam homicídios (inclusive feminicídios), latrocínios (roubos seguidos de morte) e lesões corporais seguidas de morte.

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), Roberto Sá, apontou que "a gente está no caminho certo, mas queríamos muito mais".

Entretanto, para o secretário, a legislação brasileira não acompanhou a necessidade de se modernizar e combater as facções criminosas, o que tem prejudicado o trabalho da Polícia. "Ainda assim, como em todos os outros estados, nossas Forças se dedicaram, foram para as ruas, dia e noite, para combatê-las (facções) com o que se tem, e a gente tem que fazer exatamente isso", ponderou.

As macrorregiões da Capital, Interior Norte e Interior Sul também apresentaram redução no número de homicídios, na comparação entre 2024 e 2025.

11%
foi a redução de mortes violentas em Fortaleza, segundo a SSPDS. No ano passado, foram 742 assassinatos. E no ano anterior, 834 crimes.

No Interior Norte, a redução de um ano para o outro foi de 10,6%, ao variar de 902 ocorrências para 806. Mas a maior queda no índice foi apresentada no Interior Sul: 16,5%, ao diminuir de 684 crimes para 571 mortes.

Aumento de homicídios na RMF

A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) foi a única macrorregião do Estado que terminou o ano de 2025 com aumento de mortes violentas, na comparação com o ano anterior.

902 homicídios
foram registrados na RMF, no ano passado. Em 2024, foram 852 ocorrências. O aumento de um ano para o outro foi de 5,9%.

Roberto Sá afirmou que "o ano de 2025 foi muito desafiador, em todo o Estado, e na Região Metropolitana principalmente".

Segundo o secretário da Segurança Pública, os índices de homicídio nas cidades da Região Metropolitana de Fortaleza apresentavam reduções, no primeiro semestre do ano passado.

Entretanto, "o conflito das facções se deslocou para lá de uma maneira que, mesmo com toda a saturação que fazíamos, para prender aqueles criminosos, ainda assim eles, entre eles, aumentaram essa letalidade", explicou Sá.

Prisões de integrantes de facções quase dobram

O balanço anual da SSPDS também revelou que 35.458 suspeitos foram capturados pelas Forças de Segurança do Estado, em 2025. O número inclui adultos presos e adolescentes apreendidos, em flagrante ou por força de mandados de prisão.

2.541
suspeitos foram capturados, no ano passado, por suspeita de integrar organizaçãoes criminosas (na maioria, facções). Em 2024, esse número foi de 1.296 capturas. O aumento foi de 96,1%.

2.883 suspeitos foram presos ou apreendidos por homicídios, no Estado, em 2025. O aumento foi de 32,5%, na comparação com o ano anterior, que teve 2.176 capturas.

Maior apreensão de armas da história

O trabalho das Forças de Segurança Estaduais em 2025 também resultou na maior apreensão de armas de fogo, no Ceará, em um ano, na série histórica acompanhada pela SSPDS (desde 2009).

7.221
armas de fogo foram apreendidas pelas polícias Civil e Militar do Ceará, no ano passado. Em 2024, 6.393 armas foram retiradas de circulação. O aumento no índice foi de 13%, segundo a Secretaria.

Todas as macrorregiões do Ceará também tiveram aumento no número de armas de fogo apreendidas, em 2025.

Em Fortaleza, o aumento foi de 6,4%, com 1.664 armas de fogo apreendidas entre janeiro e dezembro de 2025. No mesmo período do ano anterior, o número foi de 1.564. Na Região Metropolitana, o crescimento foi de 18,2%, com 1.592 armas de fogo apreendidas, frente às 1.347 armas recolhidas pela Polícia em 2024.

*Estagiária sob supervisão do editor Emerson Rodrigues.

