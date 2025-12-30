'Se enfrentar a Polícia, será a perda da vida', diz governador Elmano para faccionados

A queima de fogos da facção Comando Vermelho (CV), promovida em várias localidades do Ceará, no último domingo (28), desafiou as autoridades. O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou, nesta terça-feira (30), que o Estado já deu a resposta e, se os criminosos enfrentarem a Polícia, vão perder a vida.

"A resposta que o Estado deu foi a prisão imediata de pessoas envolvidas com esse fato. E essa será a resposta permanente do Estado do Ceará, e cada vez mais contundente. Podemos garantir que pessoas que participam de facções, o lugar dela no Ceará é na prisão", garantiu.

13 suspeitos (sendo nove adultos e quatro adolescentes) foram capturados por participar da queima de fogos, em diversos bairros de Fortaleza e no Pecém, em São Gonçalo do Amarante. A reportagem apurou que o CV comemorava a expansão do domínio territorial, na guerra entre facções.

Elmano completou que, "se enfrentar a polícia, (o destino) será efetivamente a perda da vida, como aconteceu ontem. A vida dos nossos policiais é absolutamente sagrada".

O governador se referiu à morte de dois suspeitos de expulsar moradores de residências do Distrito de Uiraponga, em Morada Nova, que teriam entrado em confronto com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), no Município de São João do Jaguaribe, na última segunda (29).

A afirmação de Elmano de Freitas foi feita durante um evento de entrega de 82 fuzis e 15 drones para a Polícia Militar, para reforçarem o combate ao crime organizado.

Ampliação do Sistema Penitenciário

Segundo Elmano, "a determinação é buscar efetivamente prender todos aqueles que integram facções criminosas no Ceará". "Nós aumentamos a prisão de faccionados no Ceará em mais de 90%, neste ano", completou.

O aumento de prisões realizadas pela Polícia em 2025 elevou o número de detentos, no Sistema Penitenciário cearense, de mais de 21 mil para mais de 24 mil detentos.

"É por isso que eu estou, nesse momento, buscando assinar um termo com o Poder Judiciário. Temos uma minuta já preparada para contratarmos imediatamente a construção de 5 mil vagas prisionais no Ceará. Se nós estamos com 25 mil (detentos), nós podemos chegar a 30 mil presos, e a minha decisão é prender quantos for necessário", pontuou o governador.

O Diário do Nordeste já havia noticiado, no último dia 15 de dezembro, que Elmano anunciou a construção de três novos presídios, com ao menos 4 mil vagas, para o ano de 2026.

Diminuição da criminalidade

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), Roberto Sá, especificou que o aumento de prisões por integrar organização criminosa, no Ceará, em 2025, já foi de 96%, na comparação com 2024. Ao total, 2.320 suspeitos foram presos, no ano corrente.

2.697 suspeitos foram presos por homicídios, no Ceará, neste ano, segundo Roberto Sá. O aumento no índice já superou 34%, na comparação com o ano passado.

Conforme o secretário, o Estado deve terminar o ano de 2025 com reduções de mais de 7% no número de homicídios, mais de 22% no número de roubos e mais de 10% nos furtos.