Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Elmano anuncia três novos presídios com um total de 4 mil vagas no Ceará

Medida visa desafogar presídios superlotados, segundo o governador.

Escrito por
Messias Borges messias.borges@svm.com.br
Segurança
A imagem mostra o governador do Ceará Elmano de Freitas, sentado, com as mãos em cima da mesa, durante entrevista, em um estúdio do Sistema Verdes Mares.
Legenda: O governador Elmano de Freitas concedeu entrevista ao Sistema Verdes Mares nesta segunda-feira (15).
Foto: Fabiane de Paula.

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, em entrevista ao Diário do Nordeste, nesta segunda-feira (15), que o Estado irá construir três novos presídios, com um total de ao menos 4 mil vagas, para o ano de 2026.

As novas unidades penitenciárias serão voltadas para o cumprimento de pena em regime fechado. O Estado estuda a localização dos estabelecimentos, mas Elmano antecipou que vão ser instalados na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e no Interior.

A construção dos novos presídios visa diminuir a superlotação do Sistema Penitenciário. "Temos um processo administrativo no Tribunal de Justiça alertando para a lotação do Sistema Prisional", reconheceu Elmano de Freitas.

Nós saímos de 21 mil presos para 25 mil presos. E vai aumentar, porque nós estamos intensificando o trabalho de prisão de faccionados e homicídio no Ceará. Então, nós precisamos urgentemente (de novos presídios)."
Elmano de Freitas
Governador do Ceará

Veja também

teaser image
Segurança

Fortaleza é a 3ª cidade do Brasil com mais inserções no banco nacional de análises balísticas

teaser image
Segurança

'Nova Okaida': quem são os membros da facção condenados a 40 anos de prisão no Ceará

Estado visa construção rápida

Para atender a "urgência" da superlotação, o Estado pretende realizar dispensa de licitação e utilizar uma estrutura modular - baseada em módulos pré-fabricados - para os novos presídios.

"É uma construção muito mais rápida, previsão de dez meses para a construção de todas as unidades. E é o que nós estamos querendo fazer, utilizando uma experiência realizada em Mato Grosso, que foi feito dessa maneira. Estamos aproveitando essa experiência para poder, aqui no Ceará, também aumentar as vagas", afirmou Elmano.

O governador também lembrou que há uma demanda de presídio para o regime semiaberto.

Em entrevista ao Diário do Nordeste em maio deste ano, o secretário da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP), Mauro Albuquerque, revelou o plano de ter uma nova unidade penitenciária para o regime semiaberto, que deve ser construída na Região Metropolitana de Fortaleza.

Presídios superlotados

Elmano de Freitas lembrou que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabeleceu um máximo percentual de lotação de um presídio, de 137%.

"O Ceará já está com alguns (presídios) com 150%, alguns com 200%. Se nós não fizermos essas vagas, daqui a pouco o juiz vai determinar a soltura pela superlotação do presídio. Eu não posso ter gente perigosa sendo solta porque eu não tenho vaga no presídio. Eu tenho que ter presídio para manter esse 'cabra' preso. Então, por isso, a necessidade urgente e emergencial de abrir vagas de presídio no Ceará", concluiu.

Oito presídios cearenses foram interditados pela Justiça Estadual de receber novos presos, em razão da superlotação superior ao limite definido pelo CNJ. A última unidade interditada foi a Unidade Prisional Regional de Sobral (UP-Sobral), na Região Norte do Ceará, em maio deste ano.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
A imagem mostra o governador do Ceará Elmano de Freitas, sentado, com as mãos em cima da mesa, durante entrevista, em um estúdio do Sistema Verdes Mares.
Segurança

Elmano anuncia três novos presídios com um total de 4 mil vagas no Ceará

Medida visa desafogar presídios superlotados, segundo o governador.

Messias Borges
Há 1 hora
carro com capo aberto, caso kaianne.
Segurança

'O capô aberto': 3º episódio de 'Sigilo Quebrado' mostra reviravolta no 'Caso Kaianne'

O inquérito revela a "engenharia criminosa".

Redação
15 de Dezembro de 2025
Casal de mulheres denuncia homofobia após ser expulso de bar no Ceará
Segurança

Casal de mulheres denuncia homofobia após ser expulso de bar no Ceará

Beijo teria motivado a revolta de dono do estabelecimento em Missão Velha, no Cariri.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Estrada asfaltada de pista simples atravessando uma área urbana, com faixas amarelas centrais e sinalização viária. Dois carros circulam em sentidos opostos. Ao redor da via há casas com telhados de cerâmica, vegetação seca e algumas palmeiras, além de morros ao fundo sob céu claro.
Segurança

Policial morre em acidente de carro na CE-257, em Santa Quitéria (CE)

Antônio Dionathan Eugênio Ávila integrava a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) há dez anos.

Redação
14 de Dezembro de 2025
viatura da policia interior sul.
Segurança

'Nova Okaida': quem são os membros da facção condenados a 40 anos de prisão no Ceará

Um terceiro acusado foi absolvido por todos os crimes.

Emanoela Campelo de Melo
14 de Dezembro de 2025
A imagem mostra uma viatura da Polícia Militar do Ceará, de cores preto e branco.
Segurança

Homem é preso por matar o próprio irmão com golpes de foice no Ceará

A arma utilizada no crime foi apreendida pela Polícia Militar.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Foto de um agente da polícia civil.
Segurança

Três homens são indiciados por produzir vídeos exaltando o crime no CE

Investigações iniciaram ainda em 2023.

Redação
14 de Dezembro de 2025
A imagem mostra um perito forense, de costas, blusa azul, olhando para um computador, onde ele realiza uma análise balística.
Segurança

Fortaleza é a 3ª cidade do Brasil com mais inserções no banco nacional de análises balísticas

Os peritos encontraram 573 ligações de elementos balísticos apreendidos na capital cearense com outras ocorrências.

Messias Borges
14 de Dezembro de 2025
Motorista arrancou arma da mão de assaltante enquanto dirigia com suspeito pendurado no carro
Segurança

Motorista arrancou arma da mão de assaltante enquanto dirigia com suspeito pendurado no carro

Episódio ocorrido em Fortaleza (CE) fez com que vítima iniciasse uma vaquinha para pagar prejuízos.

Letícia do Vale
13 de Dezembro de 2025
Homem caminha com braços amarrados e pano na boca após pular de carro em movimento e escapar de sequestro.
Segurança

Homem pula de carro com braços amarrados e escapa de sequestro no Ceará

O caso foi enquadrado nos crimes de sequestro e cárcere privado, lesão corporal e ameaça.

Gabriela Custódio
13 de Dezembro de 2025
Três policiais militares ao lado de uma viatura.
Segurança

Adolescente é apreendido em Maranguape (CE), suspeito de matar homem em frente à criança

Ele já tinha dois atos infracionais análogos ao crime de homicídio.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Imagem é uma colagem de três frames. No primeiro, um homem com uma faca, no segundo, outro homem arremessa um objeto e, no terceiro, um policial rende o agressor.
Segurança

Policial militar a caminho do serviço impede tentativa de homicídio a faca em Canindé (CE)

Dois homens trocavam agressões e um deles usou uma faca para atacar o desafeto.

Redação
13 de Dezembro de 2025
policial da draco, pcce.
Segurança

De ataques a provedores a ameaças em velórios: facções avançam no Interior do Ceará

Sede de provedor de internet na cidade de Graça foi incendiado.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Foto de home preso em flagrante por feminicídio em Missão Velha.
Segurança

Suspeito de matar ex-mulher foi do Exército e ameaçou 'descarregar revólver' em quem adoeceu filho

Diego Almeida Castro foi preso em flagrante suspeito de feminicídio da psicóloga Karine Gonçalves.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Foto de Diego Almeida Castro, preso em flagrante por suspeita de feminicídio em Missão Velha.
Segurança

Ex-marido suspeito de matar psicóloga brigava pela guarda do filho com a vítima

A polícia teve acesso ao celular de Karine, onde foram encontradas mensagens enviadas pelo homem.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Imagem de um edifício moderno com arquitetura contemporânea, cercado por palmeiras e um céu parcialmente nublado, ideal para negócios e eventos.
Segurança

TJCE exonera servidora suspeita de aumentar em até 50% o próprio salário

Ela foi denunciada pelo Ministério Público do Estado do Ceará por crime de peculato.

Redação
13 de Dezembro de 2025
A foto mostra uma mulher branca, com cabelo preto e roupa vermelha. Ela morreu no Município de Monsenhor Tabosa, em maio de 2023.
Segurança

Polícia aguarda parecer da Pefoce há quase um ano para concluir inquérito por morte no CE

A Perícia Forense respondeu que todos os laudos periciais foram enviados à Polícia Civil.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Karine Gonçalves Luciano Barros.
Segurança

Homem é preso suspeito de feminicídio contra ex-companheira, no Interior do Ceará

Psicóloga e educadora deixa um filho.

Bergson Araujo Costa
12 de Dezembro de 2025
Guarita cinza com inscrição “Ceará contra o crime – Disque denúncia 181” e número de telefone, localizada em área urbana com prédios residenciais ao fundo, fios elétricos e veículo branco parcialmente visível na frente, cena delimitada por fita de isolamento policial.
Segurança

Homem é morto a tiros no Residencial Cidade Jardim, em Fortaleza

A vítima era investigada em um inquérito sobre atuação de grupos criminosos.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Motorista arrasta suspeito em carro, colide com veículos e atinge manobrista em Fortaleza
Segurança

Motorista arrasta suspeito em carro, colide com veículos e atinge manobrista em Fortaleza

Autoridades detalharam que vítima foi alvo de tentativa de assalto.

Carol Melo e Mylena Gadelha
12 de Dezembro de 2025