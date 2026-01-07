Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quem é líder do CV que movimentou milhões com furtos de veículos de luxo no Ceará, DF e Goiás

A reportagem teve acesso a documentos que revelam detalhes das ações da quadrilha que ele liderava.

Escrito por
Geovana Almeida geovana.almeida@svm.com.br
Segurança
Calanguinho homem criminoso preso
Legenda: 'Calanguinho' foi preso dia 27 de dezembro de 2025.
Foto: Reprodução.

Francisco Hélio Forte, ou 'Calanguinho', comandava um grupo - vinculado à facção criminosa Comando Vermelho (CV) - que vendia e trocava carros de luxo roubados nas fronteiras com Paraguai e a Bolívia. O líder do grupo chefiava o 'núcleo estratégico' e era chamado de 'patrão' por seus aliados.

O criminoso estava foragido há 11 meses e foi preso no último sábado (27), no bairro Parangaba, em Fortaleza. 

A quadrilha atuava no Ceará, no Distrito Federal e em Goiás, usando aparelhos de alta tecnologia para furtar caminhonetes de luxo, como Hilux SW4. Os veículos eram vendidos ou trocados nas fronteiras do Brasil, por armas de alto calibre e drogas que abasteciam setores do CV. 

A investigação da Polícia Civil do Ceará (PCCE) desvendou detalhes das ações do grupo, que tinha as funções divididas entre os núcleos: Estratégico, Operacional, Logístico e Financeiro. 

Veja também

teaser image
Segurança

Quem é o único cearense que está na 'Lista Vermelha' da Interpol

teaser image
Segurança

Empresa suspeita de desviar verba de merenda escolar no CE movimentou mais de R$ 19 milhões

teaser image
Segurança

Polícia Civil investiga atuação de quadrilhas de roubos de joias e relógios de luxo em Fortaleza

'Calanguinho' era o líder do núcleo estratégico, que comandava todos os outros. No dia em que foi preso, existiam dois mandados de prisão em aberto contra ele. O suspeito tentou fugir, mas foi capturado após perseguição da Polícia Militar do Ceará (PMCE)

O advogado Taian Lima, que representa a defesa de 'Calanguinho', enviou nota ao Diário do Nordeste, afirmando que: "a defesa técnica entende que não foram produzidas provas suficientes para sustentar uma condenação".

(Leia a nota na íntegra abaixo) 

Quem é 'Calanguinho' - líder de quadrilha do CV

'Calanguinho' tem 29 anos e já é dono de uma extensa ficha criminal, incluindo associação criminosa, tráfico de drogas, furto qualificado, lavagem de dinheiro e comércio ilegal de arma de fogo. 

O homem também já esteve envolvido em um esquema de rompimento de tornozeleira eletrônica. A primeira prisão dele aconteceu em 2017, por ser o suposto responsável pelo abastecimento de entorpecentes no litoral cearense - desde Canoa Quebrada até Jericoacoara. 

145
quilos de maconha foram apreendidos com ele. Além de 500 comprimidos de ecstasy, 25 pontos de LSD e 46 vidros de citrato de fentanila - droga com efeito analgésico 100 vezes mais forte que a morfina. 

Em 2021, ele foi preso novamente ao ser abordado em um carro utilizado de apoio para assaltos.

A prisão mais atual é resultado da 'Operação Rapinas', iniciada pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) da Polícia Civil, em 2024, após um aumento de roubos de camionetes de luxo - em especial do modelo Hilux - em Fortaleza, região metropolitana e no interior do estado. 

Como atuava a quadrilha? 

A investigação da PCCE revelou que os assaltos só começavam após a confecção de placas falsas, que eram adquiridas por um homem identificado apenas como 'Daniel'. A partir disso, os criminosos localizavam veículos de luxo em festas ou locais isolados. 

Os carros eram "avaliados" antes de serem subtraídos e as partes mais visadas pelo grupo eram os pneus, por não terem sinais de identificação, podendo ser vendidos sem perder valor. Depois da avaliação, os criminosos enviavam fotos e localização do carro escolhido em aplicativos de mensagens. 

Em uma das conversas captadas pela Polícia, alguns dos homens sinalizam em um grupo de mensagens que já estaria mapeando 'pontos cegos' das câmeras de segurança de uma festa em área nobre de Fortaleza. 

Após o roubo, os criminosos passavam a noite escondidos com os veículos em motéis de modo "fácil, rápido e barato", até que as autoridades diminuíssem as buscas, afirmou a namorada de um dos investigados, em depoimento. 

A partir daí, os carros eram levados para as fronteiras com Paraguai, Bolívia e Colômbia, onde eram vendidos ou trocados por armas de fogo (fuzil, submetralhadora e revólver) ou drogas como maconha do tipo 'colombiana', 'mineíta' - pó branco utilizado na confecção de cocaína - e "bala".

A quadrilha também utilizava contas de parentes ou de companheiras para receber pagamentos sem alertar autoridades. 

Grupo usava aparelhos de alta tecnologia nos assaltos

Segundo o relatório policial, o grupo fazia uso de tecnologia avançada para arrombamento e para burlar sistemas de alarme e rastreio, como um XTool-KC100 - programador que faz cópias de chaves de carro - e um jammer - rádio que bloqueia sinais de rastreamento - . 

Os veículos roubados se destacam pelo alto valor comercial e tecnologia avançada. A maioria era dos modelos Hilux, Creta, e Corolla - com valores entre R$ 100 mil e R$ 300 mil, em média.

Carro roubado
Legenda: O grupo criminosos chegou a roubar até três carros por dia.
Foto: Divulgação.

A quadrilha chegava a roubar até três veículos por dia. Segundo as investigações, os principais aliados de 'Calanguinho' eram Matheus Amora, o 'Pepeu', Matheus Pereira Nogueira, o 'Pica-Pau' e Mateus Batista Frota, o 'Mandala'. Todos foram denunciados pelo Ministério Público do estado do Ceará (MPCE). 

Núcleos e divisão de tarefas: 

Estratégico:

  • Coordenar os outros núcleos, planejar assaltos, fornecer equipamentos de tecnologia para burlar sistemas de segurança

Logístico:

  • Fornecer automóveis de apoio, ocultá-los antes e depois das subtrações, realizar o transporte interestadual e internacional dos veículos furtados

Operacional:

  • Executar os furtos das caminhonetes e realizar o processo de adulteração dos sinais identificadores para o transporte dos automóveis pelo núcleo logístico.

Financeiro: 

  • Operacionalizar as transações financeiras sem despertar a atenção das autoridades, efetuar pagamentos, distribuir lucros, prestar suporte financeiro para execução dos delitos, pagar advogados quando ocorriam prisões e até ajudar integrantes e suas famílias em momentos de necessidade. 

Nota da defesa: 

De fato, o nosso constituinte estava foragido por conta de dois mandados de prisão preventiva em seu desfavor. 

O primeiro, expedido pela justiça alencarina, estando a ação penal está em grau de recurso, oportunidade em que pleiteamos a absolvição por insuficiência de provas. A apelação deverá ser julgada em 2026.

O segundo, decorrente da Operação “Sakichi”, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal, tendo sido encerrada a instrução criminal e atualmente em fase de memoriais (de acusação e defesa).
Em ambos os processos, a defesa técnica entende que não foram produzidas provas suficientes para sustentar uma condenação. Não há sequer um único liame entre Hélio e a suposta quadrilha especializada em furtos de caminhonetes e luxo. 

*Estagiária supervisionada pelo jornalista Emerson Rodrigues. 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Calanguinho homem criminoso preso
Segurança

Quem é líder do CV que movimentou milhões com furtos de veículos de luxo no Ceará, DF e Goiás

A reportagem teve acesso a documentos que revelam detalhes das ações da quadrilha que ele liderava.

Geovana Almeida
Há 21 minutos
Terror digital: ataque do CV deixa 100 equipamentos destruídos e 3 mil clientes sem internet no CE
Segurança

Terror digital: ataque do CV deixa 100 equipamentos destruídos e 3 mil clientes sem internet no CE

A Polícia Civil diz que investiga o caso.

Emanoela Campelo de Melo
Há 21 minutos
Imagem do batalhão da polícia militar do ceará.
Segurança

Bope recebe alerta de bomba em quartel da PMCE e descobre se tratar de fogos de artifício

Artefato foi encontrado em um batalhão da Polícia Militar no bairro Bom Jardim, em Fortaleza.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Um sedã prata com a frente danificada em um acidente de carro na estrada, com um caminhão branco Lumardi e pessoas próximas a um edifício ao fundo.
Segurança

Policial militar morre após carro colidir com carreta na BR-222, em Caucaia

Agente de segurança estava na PMCE há mais de 40 anos.

Redação
06 de Janeiro de 2026
A foto mostra um homem branco, calvo e barba rasa, vestido com uma blusa preta, à frente de uma parede marrom.
Segurança

Ex-CEO da Hurb, preso em Aeroporto de Jericoacoara, é solto em audiêndia de custódia no CE

O empresário foi detido em flagrante no Ceará por uso de documento falso.

Redação
06 de Janeiro de 2026
João Ricardo Rangel Mendes.
Segurança

Ex-CEO da Hurb, João Ricardo Rangel é preso com documento falso no aeroporto de Jeri

O empresário ainda estava com tornozeleira eletrônica desligada ao tentar embarcar para São Paulo.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Duas imagens lado a lado. À esquerda, foto de filhote de Rottweiler preto com focinho amarronzado dentro de um carro, com o fundo sendo um portão branco de uma casa. À direita, tela preta com os dizeres
Segurança

Filhote de Rottweiler é levado durante furto a casa na Grande Fortaleza

Além do cachorro, a vítima perdeu eletrodomésticos, eletrônicos e cosméticos.

Milenna Murta* e Bergson Araujo Costa
06 de Janeiro de 2026
A foto mostra quatro pilhas de R$ 40 e, atrás, outras pilhas de R$ 100, que totalizam R$ 400 mil, em cima de uma mesa de madeira.
Segurança

Empresa suspeita de desviar verba de merenda escolar no CE movimentou mais de R$ 19 milhões

Dupla foi presa em flagrante após sacar R$ 400 mil em espécie, no Interior do Estado.

Redação
06 de Janeiro de 2026
print de ficha de um cearense procurado pela interpol, costa lacerda na red notice.
Segurança

Quem é o único cearense que está na 'Lista Vermelha' da Interpol

O homem tem 32 anos e é de Iguatu.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Dupla de suspeitos e arma apreendida em operação policial, com fundo de banner da Polícia Civil do estado do Ceará.
Segurança

Polícia Civil investiga atuação de quadrilhas de roubos de joias e relógios de luxo em Fortaleza

O último caso foi registrado no bairro Guararapes. Dois homens foram presos.

Geovana Almeida*
05 de Janeiro de 2026
carro usado no duplo homicidio quintino cunha.
Segurança

Ataque em comunidade: Justiça mantém prisão de 7 membros de facção acusados de duplo homicídio

Os réus disseram acreditar que estavam indo a um terreiro de umbanda.

Redação
03 de Janeiro de 2026
PM anda em uma rua.
Segurança

Policial militar é baleado durante ataque a tiros em Messejana, em Fortaleza

PM trabalhava como motorista por aplicativo; passageira e outra pessoa também foram atingidas.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Fachada da Delegacia do Crato.
Segurança

Mãe é baleada ao tentar proteger filho, morto após discussão no Crato (CE)

Delegacia da Polícia Civil do município investiga os casos.

Redação
02 de Janeiro de 2026
viatura da policia militar do ceará.
Segurança

Polonês procurado pela Interpol por chefiar grupo criminoso é preso no Ceará

O homem foi preso após denúncia de violência doméstica.

Redação
02 de Janeiro de 2026
dinheiro apreendido sacolas plasticas, acao pf.
Segurança

Investigados por desvio de merenda escolar no Ceará pagam R$ 60 mil de fiança e são soltos

Os suspeitos foram presos em flagrante pela PF, que também apreendeu R$ 400 mil em espécie.

Redação
02 de Janeiro de 2026
fachada presidio regiao metropolitana de fortaleza, itaitinga.
Segurança

Chefe do CV no Ceará acusado de enviar bilhetes para comparsas por advogados deve permanecer preso

O homem é conhecido como 'Careca' e está recolhido em um presídio da Grande Fortaleza.

Redação
02 de Janeiro de 2026
drogas apreendidas maconha e policial civil acompanhado de cachorro cao farejador.
Segurança

Forças de Segurança do Ceará apreenderam quase oito toneladas de drogas em 2025

Os entorpecentes foram tirados de circulação em ações realizadas pelas polícias Civil, Militar e Rodoviária Estadual.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Na imagem, um agente da Polícia Civil de costas em primeiro plano, em frente a uma viatura policial. O agente veste uma camiseta preta com a inscrição
Segurança

Suspeita de promover grupo criminoso nas redes sociais em Quixadá (CE) é presa em flagrante

Mulher tem 28 anos e foi autuada com base na lei que pune ações de organizações criminosas.

Redação
01 de Janeiro de 2026
dinheiro em especie apreendido pela pf.
Segurança

PF apreende R$ 400 mil e prende dois homens no Ceará investigados por desviar recursos públicos

A suspeita é de desvio de verba do FNDE.

Redação
31 de Dezembro de 2025
drogas, maconha e policiais militares que apreenderam em caucaia, ceara.
Segurança

Mulher é presa em posse de 177 quilos de maconha, dentro de casa, em Caucaia (CE)

A suspeita foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Redação
31 de Dezembro de 2025