15 cearenses são acusados de integrar grupo ligado ao Comando Vermelho que furtava caminhonetes de luxo pelo Brasil

Um grupo de 32 pessoas foi acusado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) de integrar uma organização criminosa ligada à facção carioca Comando Vermelho (CV) e especializada em furto de caminhonetes de luxo pelo Brasil. Entre os denunciados, estão 15 cearenses - dos quais quatro homens são apontados como líderes do esquema criminoso e uma mulher era funcionária terceirizada da Justiça do Ceará.

A denúncia foi apresentada pelo MPDFT à Justiça do Distrito Federal no último dia 27 de março. Conforme o documento, os acusados, "livre e conscientemente, promoveram, constituíram, integraram e financiaram organização criminosa, associando-se de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, para o fim de cometerem crimes, em especial delitos de furto qualificado, receptação e adulteração de sinais de veículos automotores, principalmente de caminhonetes Toyota Hilux".

Apesar do grande número de acusados naturais do Ceará, os furtos ocorriam principalmente no Distrito Federal e no Estado de Goiás. As caminhonetes furtadas eram levadas pelo Comando Vermelho para a fronteira do Brasil com países como Bolívia e Paraguai, para serem trocadas por drogas, que abasteciam o mercado interno da facção. O grupo foi alvo de uma operação deflagrada pelas polícias civis do Distrito Federal (PCDF) e do Ceará (PCCE), no dia 13 de fevereiro deste ano.

A PCDF identificou que a organização criminosa era dividida em quatro núcleos. O primeiro, nomeado de núcleo estratégico, "liderava a organização criminosa, coordenava-a, planejava as ações criminosas e fornecia equipamentos, instrumentos e ferramentas para burlar o sistema de segurança das caminhonetes", segundo o MPDFT.

O núcleo logístico "tinha como função fornecer os automóveis de apoio à execução dos delitos, ocultá-los antes e depois das subtrações, bem como realizar o transporte interestadual e internacional dos veículos furtados". Já o núcleo operacional "tinha como função executar diretamente os furtos das caminhonetes, assim como realizar o processo de adulteração primária dos sinais identificadores para o transporte dos automóveis pelo núcleo logístico para outras unidades da Federação ou outros países".

O núcleo financeiro, por fim, "era responsável por operacionalizar as transações financeiras da organização criminosa sem despertar a atenção das autoridades de fiscalização e controle e tinha como incumbências efetuar pagamentos e distribuir lucros, prestar o suporte financeiro necessário para a execução dos delitos, realizar pagamentos para profissionais da advocacia quando ocorriam prisões ou mesmo ajudar alguns dos integrantes e suas famílias em determinados momentos de necessidade".

Veja também Segurança Empresários assassinados em Hilux na Praia do Futuro eram envolvidos com 'casas de apostas'; dois suspeitos são presos Segurança Turista de 16 anos morto em Jericoacoara foi sequestrado e torturado em beco da Vila; seis suspeitos foram detidos

Confira os integrantes de cada núcleo:

- Núcleo estratégico

Francisco Hélio Forte Viana Filho, conhecido como 'Kalanguinho' (cearense, foragido);

Matheus Oliveira Amora da Silva, conhecido como 'Pepeu' (cearense, preso preventivamente);

Bruno Batista de Sousa Frota (cearense, preso preventivamente);

Mateus Batista de Sousa Frota, conhecido como 'Matala' (cearense, preso preventivamente);

Matheus Rayan de Araújo Silva, conhecido como 'Madruga' (brasiliense, preso);

Rodrigo dos Santos de Holanda, conhecido como 'Bombado' (brasiliense, preso preventivamente);

Helder dos Santos Frota (brasiliense, preso).

- Núcleo logístico

Matheus Pereira Nogueira, conhecido como 'Pica-Pau' (cearense, preso preventivamente);

Alexandre Ferreira Amorim (piauiense, preso);

Rafael Leite Souza, conhecido como 'Borel' (brasiliense, preso);

Paloma Dias de Carvalho Barbosa (brasiliense, presa na operação);

Johnnata Antonny Soares Martins (brasiliense, preso na operação);

Edson Brito Mendes (brasiliense, não há informações sobre prisão na denúncia do Ministério Público);

Marcia Pereira de Souza (brasiliense, não há informações sobre prisão na denúncia do Ministério Público);

Wesley Lopes de Sousa (brasiliense, preso preventivamente);

Romário Martins da Silva (brasiliense, preso na operação);

Carlos Eduardo da Costa (brasiliense, preso preventivamente);

Lucas Wilker Barros Bandeira (brasiliense, preso em flagrante).

- Núcleo operacional

Alison Lemos de Almeida (cearense, preso preventivamente);

David Alan de Araújo Cardoso (brasiliense, não há informações sobre prisão na denúncia do Ministério Público);

Anderson Lemos de Almeida (cearense, preso);

Danilo Dantas de Freitas (goiano, não há informações sobre prisão na denúncia do Ministério Público);

Lenilson Ribeiro Ferreira da Silva, conhecido como 'Leno' (cearense, preso na operação);

E outros 9 acusados já citados em núcleos superiores.

- Núcleo financeiro

Maria Walquíria Soares Falcão (brasiliense, não há informações sobre prisão na denúncia do Ministério Público);

Thauany Mendes Andrade (brasiliense, não há informações sobre prisão na denúncia do Ministério Público);

Ana Gabriela Pereira Monteiro (cearense, em liberdade);

Carlos Eduardo Rocha de Oliveira (cearense, não há informações sobre prisão na denúncia do Ministério Público);

Maria Victoria Mendes Campos Cortez (cearense, não há informações sobre prisão na denúncia do Ministério Público);

Natalicia Teixeira Rocha (cearense, não há informações sobre prisão na denúncia do Ministério Público);

Anderson Batista de Sousa (cearense, não há informações sobre prisão na denúncia do Ministério Público);

Robson Mateus Sipriano da Costa (cearense, não há informações sobre prisão na denúncia do Ministério Público);

Nayana Façanha Peixoto (cearense, não há informações sobre prisão na denúncia do Ministério Público);

E outros 4 acusados já citados em núcleos superiores.

O advogado Taian Lima Silva, que representa a defesa dos cearenses Francisco Hélio Forte Viana Filho e Ana Gabriela Pereira Monteiro, ressaltou em nota que "a Constituição Federal traz no artigo 5.º princípios comezinhos dos direitos e garantias fundamentais, entre os quais, o Princípio da Presunção de Inocência (art. 5.º, inc. LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória)".

"Nesse sentido, a verdade virá à tona e mostraremos a fragilidade das provas produzidas e inconsistências na investigação. Estamos convictos da inocência dos nossos constituintes", completou Taian. As defesas dos outros acusados não foram localizadas pela reportagem, mas o espaço segue aberto para futuras manifestações.

Uso de tecnologias para furtar caminhonetes

A investigação da Polícia Civil do Distrito Federal descobriu que a organização criminosa se utilizava de "sofisticados dispositivos para burla dos sistemas de segurança dos automóveis, dentre eles tablets, modens e aparelho denominado jammer (bloqueador de sinal de GPS)".

23 veículos de modelo Toyota Hilux foram furtados no Distrito Federal, e os crimes são atribuídos à organização criminosa, somente no ano de 2024. Os investigadores identificaram veículos utilizado como apoios para as ações criminosas e os autores diretos de pelo menos 17 furtos.

O relatório final do inquérito da Polícia Civil concluiu que, "além dos instrumentos e ferramentas utilizados, depreendesse que há uma preponderância na destinação conferida aos veículos após passarem pelo processo de adulteração de seus sinais identificadores, qual seja, transporte para unidades da federação que possuem fronteira com países responsáveis pelo cultivo de matéria-prima para a produção de drogas ilícitas".

Líder da organização criminosa foragido

Francisco Hélio Forte Viana Filho, conhecido como 'Kalanguinho', que está foragido, é apontado pelas autoridades brasilienses como o líder da organização criminosa e integrante da facção carioca Comando Vermelho.

Os investigadores identificaram que 'Kalanguinho' movimentou R$ 50 mil em contas bancárias, entre os dias 1º de junho e 23 de agosto do ano passado, "período em que se deslocou para o Distrito Federal para uma temporada de crimes", segundo a denúncia do MPDFT. A companheira de Francisco Hélio, Ana Gabriela Pereira Monteiro, realizou 33 transferências para ele, no valor total de R$ 10,8 mil, no mesmo período.

Funcionária terceirizada da Justiça do Ceará

Outra cearense acusada por integrar a organização criminosa é Maria Victória Mendes Campos Cortez, prima de Francisco Hélio Forte e funcionária terceirizada do Fórum de Caucaia, da Justiça Estadual do Ceará.

Conforme a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, "Maria Victória trabalha como servidora terceirizada no Fórum de Caucaia/CE e se utiliza de sua função para realizar pesquisas nos sistemas da justiça para municiar os membros do bando sobre investigações em curso e andamento de processos".

Em uma das conversas entre os primos interceptadas pela Polícia, com autorização da Justiça, "Maria Victória, que trabalha no Fórum de Caucaia/CE, informa que colocaram segredo de justiça em determinado processo ao qual ela consultava. Porém, apesar do segredo, ela conseguiu acesso e passa as informações a Francisco Hélio".

Questionado sobre a atuação da funcionária terceirizada, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) respondeu que "o Fórum da Comarca de Caucaia não possui em seu quadro de funcionários nenhuma colaboradora com o nome Maria Victoria Mendes Campos Cortez" .

A Polícia Civil identificou que Maria Victória integrava o núcleo financeiro do grupo criminoso. No dia 20 de novembro do ano passado, Francisco Hélio teria conversado com a prima sobre o envio de uma Hilux para Pedro Juan Caballero (Paraguai) em troca de drogas, segundo a denúncia.

No dia seguinte, 'Kalanguinho' pediu para Maria Victória transferir para ele o valor de R$ 6,5 mil para comprar uma "máquina" - o que os investigadores creditaram como uma "arma de fogo".