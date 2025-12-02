Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

PM acusado de ameaçar testemunha de homicídio é preso no Ceará

O sargento é um dos denunciados pelo assassinato.

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
Segurança
fachada da dhpp com viatura da pefoce em frente.
Legenda: O caso passou a ser investigado no DHPP.
Foto: Reprodução

A Justiça determinou a prisão do sargento da Polícia Militar do Ceará (PMCE) Everaldo Moreira Florêncio. O agente é acusado por um crime de homicídio e, conforme documentos a que a reportagem teve acesso, tentou interferir no processo colocando a instrução criminal em risco.

O policial teria ameaçado pelo menos uma testemunha do caso do assassinato da vítima Weider Pereira de Oliveira. O Ministério Público do Ceará (MPCE) pediu a prisão preventiva do réu e o juiz da 1ª Vara Criminal de Quixadá decretou a prisão.

Há informações de que ficou constatado que o chip do celular utilizado para mandar mensagens ameaçando uma testemunha era do PM. A defesa de Everaldo não foi localizada pela reportagem e este espaço segue em aberto para possíveis manifestações futuras.

foto do sargento da pmce acusado de homicidio.
Legenda: O sargento também é acusado de outro crime.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

'TEU DIA TÁ CHEGANDO'

A testemunha teria recebido ameaças via Whatsapp. Em uma das ocasiões de audiência de instrução presencial, a assistência de acusação destacou que as testemunhas preferiam ser ouvidas por videoconferência indicando que elas se sentiam constrangidas na presença dos réus.

O PM foi preso no último dia 27 de novembro. Ele estava solto desde fevereiro de 2023.

Veja também

teaser image
Segurança

Policial civil acusado de homicídio e integrar o Comando Vermelho é preso em Fortaleza

teaser image
Segurança

Sargento PM é investigado por invadir casa no Ceará, torturar vítimas e roubar R$ 600 mil

Em março de 2023, as mensagens foram encaminhadas no Whatsapp: "Teu dia tá chegando e da tua raça todinha. Vou mandar tudo pra vala do jeito que fiz com esses dois vagabundo. Tu tá confiando na Justiça? Ela não vai dá a vida a tua não... Vai ser um por um" (sic).

INVESTIGAÇÃO COMPLEXA

De acordo com a acusação, o assassinato aconteceu em decorrência de uma sequência de episódios, iniciada ainda no ano de 1999.

Everaldo Moreira foi denunciado junto a James de Oliveira Bandeira pela morte de Weider. A dupla também é acusada de outro homicídio, o qual também teria participado James, além do irmão de Everaldo, o também sargento PM Edwardes Moreira Florêncio e o pai deles Edivardo Florêncio de Almeida.

Ambos os crimes aconteceram em Banabuiú, no ano de 2018.

As investigações apontam que as famílias 'Nobre' e 'Florêncio' travaram uma disputa no ano de 1999, a partir do assassinato de Francisco Evandro de Oliveira Nobre, "o que desencadeou uma série de outros homicídios. Ressalte-se que este episódio ocorreu em uma situação na qual Everaldo Moreira Florêncio e outro policial participaram do crime, em uma suposta abordagem policial", segundo o MP.

Em 2010, outros dois homens teriam tentado assassinar o PM Everaldo, mas acabaram matando por engano o cunhado dele. Everaldo teria reagido e matado os agressores.
Dois anos depois, Raimundo Nonato Ferreira Paulino foi vítima de uma tentativa de homicídio e teria reconhecido Edwardes e James como os agressores. Em 2018, Raimundo foi novamente vítima de um ataque e morreu no dia 16 de julho daquele ano.  

"Após exame detido dos autos, identificamos que a investigação do crime em questão ocorreu junto da apuração de outros crimes contra a vida ocorridos também em Banabuiú/CE, motivados pelo sentimento de vingança das famílias Nobre e Florêncio", disse a acusação.

FICHA CRIMINAL

Na ficha do policial Everaldo Moreira Florêncio há ainda antecedentes por um crime de corrupção passiva. De acordo com denúncia feita pelo Ministério Público do Ceará, em 2015, o PM apreendeu uma arma de fogo, mesmo estando de licença para tratamento de saúde e ordenou ao suspeito de portar a arma que pagasse R$ 500 para não ser denunciado.

Para o MPCE, "o denunciado, conforme restou apurado, recebeu vantagem indevida, por intermédio de pedido, induzimento de pagamento de certa quantia, qual fora negociada, para não efetuar a prisão do Sr. Narcélio". Nos autos do processo consta que o denunciado negou ter cometido qualquer delito, assim como afirmou sequer conhecer Narcélio.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
fachada da dhpp com viatura da pefoce em frente.
Segurança

PM acusado de ameaçar testemunha de homicídio é preso no Ceará

O sargento é um dos denunciados pelo assassinato.

Redação
Há 20 minutos
foto do casal pm e renata iris, mulher acusada de assassinar a tiros esposo policial.
Segurança

Acusada de matar esposo PM dentro de casa vai a júri nesta terça (2)

A assistência de acusação considera que o crime foi uma 'execução fria'. Defesa afirma que mulher agiu para se defender.

Emanoela Campelo de Melo
Há 1 hora
A imagem mostra várias armas de fogo e centenas de munições, apreendidos com suspeitos mortos em intervenções policiais no Ceará.
Segurança

Por que o Ceará teve o maior número de armas de fogo apreendidas em um mês na série histórica?

Outubro teve o recorde de apreensões de armas de fogo no Estado, com mais de 700 registros.

Messias Borges
01 de Dezembro de 2025
A foto mostra diversas armas de fogo e celulares apreendidos com suspeitos mortos em uma ação policial em Caucaia.
Segurança

Policiais já receberam R$ 2,8 milhões em gratificações por apreensões de armas no CE em 2025

Revólver, pistola e espingarda são os tipos de armas de fogo mais apreendidas no Estado.

Messias Borges
01 de Dezembro de 2025
Câmera de segurança noturna em preto e branco mostrando um caminhão com as rodas esquerdas suspensas em uma rua urbana com banco e arbustos em primeiro plano.
Segurança

Primos morrem após caminhão bater em moto no interior do Ceará

Os primos eram jogadores de futsal de Pires Ferreira.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Segurança

Motorista embriagado é preso após dirigir na contramão na Beira-Mar de Fortaleza; veja vídeo

Flagrado por videomonitoramento, condutor de 36 anos foi detido pelo BPTur

Redação
30 de Novembro de 2025
presos na aula de letramento, foto presidio.
Segurança

Racismo estrutural: 87% dos presos no Ceará são pretos ou pardos

O diretor de Pesquisa e Avaliação de Políticas de Segurança Pública da Supesp diz que o problema da associação do povo negro à criminalidade ainda existe.

Sofia Leite*
30 de Novembro de 2025
foto da fachada do dhpp com viatura da pericia forense.
Segurança

Membro de facção é condenado a 23 anos de prisão por assassinar vítima em festa

Outros réus pelo crime ainda devem ser julgados.

Emanoela Campelo de Melo
30 de Novembro de 2025
Foto de loja em que vendedora foi morta, em Maranguape.
Segurança

Vendedora é vítima de feminicídio enquanto trabalhava em Maranguape

Suspeito do crime é ex-companheiro da jovem.

Redação
29 de Novembro de 2025
Montagem de fotos de Antônia Ione Rodrigues da Silva, ex-cozinheira da PMCE morta a tiros em Saboeiro, e de um carro da corporação.
Segurança

Suspeitos de matar ex-cozinheira da PMCE são presos na Bahia

Cozinheira foi morta por ser "amiga da polícia" em Saboeiro, no interior do Ceará.

Redação
29 de Novembro de 2025
Carro do modelo Fiorino em via onde acidente ocorreu; pessoas surgem olhando o local
Segurança

Motorista de aplicativo e passageiro morrem em acidente em Maracanaú

As vítimas estavam em uma moto.

Redação
29 de Novembro de 2025
viatura da policia atendendo ocorrencia em juazeiro do norte.
Segurança

Comerciante e motociclista de APP são mortos a tiros em Juazeiro do Norte

Motorista passava pelo local no momento do crime e foi atingido.

Redação
29 de Novembro de 2025
Dois investigados por expulsão de moradores em Caucaia são presos
Segurança

Dois homens são presos suspeitos de extorsão e expulsão de moradores no Ceará

Segundo a Polícia, um dos suspeitos tentou subornar os policiais para não ser preso.

Geovana Almeida*
29 de Novembro de 2025
foto da menina de 12 anos que desapareceu durante quase uma semana.
Segurança

Menina desaparecida é encontrada com vida pela família em sítio na RMF

Os pais devem comparecer à sede do DHPP para prestar esclarecimentos.

Redação
29 de Novembro de 2025
A imagem mostra um carro de luxo, de cor azul, em uma casa localizada num condomínio no Eusébio.
Segurança

Quem é 'Vaqueiro', acusado de chefiar o PCC e realizar lavagem de dinheiro no CE

A Justiça rejeitou a primeira denúncia contra seis pessoas, mas o Ministério Público recorreu.

Redação
29 de Novembro de 2025
Imagem mostra o momento do acidente.
Segurança

Empresário é preso por morte do motociclista Kauã Guedes em Fortaleza

Acidente ocorreu em junho.

Redação
28 de Novembro de 2025
Mulher sendo levada por PM ao 34º Distrito Policial no Centro de Fortaleza.
Segurança

Irmã do Cearense do Grau é detida por desacato no IJF

Mulher foi levada ao 34° Distrito Policial.

Redação
28 de Novembro de 2025
A imagem mostra três armas de fogo, munições e uma pequena quantidade de droga apreendidas com suspeitos, em cima de uma viatura da Polícia Militar do Ceará.
Segurança

Três suspeitos são mortos em ação policial em Cascavel

Dois homens e uma mulher mortos eram suspeitos de ameaçar moradores da região, segundo a Polícia Militar.

Redação
28 de Novembro de 2025
trecho do video de pessoas invadindo casa de uma vitima no interior do ceara.
Segurança

Sargento PM é investigado por invadir casa no Ceará, torturar vítimas e roubar R$ 600 mil

Parte da ação criminosa foi flagrada por uma câmera de segurança.

Redação
28 de Novembro de 2025
Imagem mostra a fachada do prédio do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).
Segurança

'Tribunal do crime': 26 integrantes do CV são denunciados por torturas no Ceará

Polícia descobriu pelo menos 7 vítimas em menos de 1 ano.

Sofia Leite*
28 de Novembro de 2025