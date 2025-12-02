PM acusado de ameaçar testemunha de homicídio é preso no Ceará

A Justiça determinou a prisão do sargento da Polícia Militar do Ceará (PMCE) Everaldo Moreira Florêncio. O agente é acusado por um crime de homicídio e, conforme documentos a que a reportagem teve acesso, tentou interferir no processo colocando a instrução criminal em risco.

O policial teria ameaçado pelo menos uma testemunha do caso do assassinato da vítima Weider Pereira de Oliveira. O Ministério Público do Ceará (MPCE) pediu a prisão preventiva do réu e o juiz da 1ª Vara Criminal de Quixadá decretou a prisão.

Há informações de que ficou constatado que o chip do celular utilizado para mandar mensagens ameaçando uma testemunha era do PM. A defesa de Everaldo não foi localizada pela reportagem e este espaço segue em aberto para possíveis manifestações futuras.

Legenda: O sargento também é acusado de outro crime. Foto: Reprodução/Redes Sociais.

'TEU DIA TÁ CHEGANDO'

A testemunha teria recebido ameaças via Whatsapp. Em uma das ocasiões de audiência de instrução presencial, a assistência de acusação destacou que as testemunhas preferiam ser ouvidas por videoconferência indicando que elas se sentiam constrangidas na presença dos réus.

O PM foi preso no último dia 27 de novembro. Ele estava solto desde fevereiro de 2023.

Em março de 2023, as mensagens foram encaminhadas no Whatsapp: "Teu dia tá chegando e da tua raça todinha. Vou mandar tudo pra vala do jeito que fiz com esses dois vagabundo. Tu tá confiando na Justiça? Ela não vai dá a vida a tua não... Vai ser um por um" (sic).

INVESTIGAÇÃO COMPLEXA

De acordo com a acusação, o assassinato aconteceu em decorrência de uma sequência de episódios, iniciada ainda no ano de 1999.

Everaldo Moreira foi denunciado junto a James de Oliveira Bandeira pela morte de Weider. A dupla também é acusada de outro homicídio, o qual também teria participado James, além do irmão de Everaldo, o também sargento PM Edwardes Moreira Florêncio e o pai deles Edivardo Florêncio de Almeida.

Ambos os crimes aconteceram em Banabuiú, no ano de 2018.

As investigações apontam que as famílias 'Nobre' e 'Florêncio' travaram uma disputa no ano de 1999, a partir do assassinato de Francisco Evandro de Oliveira Nobre, "o que desencadeou uma série de outros homicídios. Ressalte-se que este episódio ocorreu em uma situação na qual Everaldo Moreira Florêncio e outro policial participaram do crime, em uma suposta abordagem policial", segundo o MP.

Em 2010, outros dois homens teriam tentado assassinar o PM Everaldo, mas acabaram matando por engano o cunhado dele. Everaldo teria reagido e matado os agressores.

Dois anos depois, Raimundo Nonato Ferreira Paulino foi vítima de uma tentativa de homicídio e teria reconhecido Edwardes e James como os agressores. Em 2018, Raimundo foi novamente vítima de um ataque e morreu no dia 16 de julho daquele ano.

"Após exame detido dos autos, identificamos que a investigação do crime em questão ocorreu junto da apuração de outros crimes contra a vida ocorridos também em Banabuiú/CE, motivados pelo sentimento de vingança das famílias Nobre e Florêncio", disse a acusação.

FICHA CRIMINAL

Na ficha do policial Everaldo Moreira Florêncio há ainda antecedentes por um crime de corrupção passiva. De acordo com denúncia feita pelo Ministério Público do Ceará, em 2015, o PM apreendeu uma arma de fogo, mesmo estando de licença para tratamento de saúde e ordenou ao suspeito de portar a arma que pagasse R$ 500 para não ser denunciado.

Para o MPCE, "o denunciado, conforme restou apurado, recebeu vantagem indevida, por intermédio de pedido, induzimento de pagamento de certa quantia, qual fora negociada, para não efetuar a prisão do Sr. Narcélio". Nos autos do processo consta que o denunciado negou ter cometido qualquer delito, assim como afirmou sequer conhecer Narcélio.