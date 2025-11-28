Diário do Nordeste
Sargento PM é investigado por invadir casa no Ceará, torturar vítimas e roubar R$ 600 mil

Parte da ação criminosa foi flagrada por uma câmera de segurança.

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
Segurança
trecho do video de pessoas invadindo casa de uma vitima no interior do ceara.
Legenda: A dupla chegou em uma moto e usou uma escada para invadir o imóvel.
Foto: Reprodução.

Um sargento da Polícia Militar do Ceará (PMCE) é investigado por roubo com restrição de liberdade das vítimas. O crime aconteceu no dia 28 de outubro do ano passado, no centro da cidade de Várzea Alegre, Interior do Estado.

VEJA VÍDEO DA AÇÃO CRIMINOSA:

Conforme a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD), o policial supostamente envolvido no crime é o sargento Marciel Alves de Brito. A defesa do agente não foi localizada pela reportagem.

A CGD instaurou conselho de disciplina nesta semana "com fim de apurar as condutas transgressivas que lhe são atribuídas, bem como, a incapacidade deste para permanecer nos quadros da Corporação Militar a qual pertence".

Marciel junto a um parceiro dele teriam amarrado às vítimas e as submetido a uma série de torturas físicas e psicológicas., "sendo ainda subtraída uma quantia em dinheiro acima de R$ 600 mil".

Contra o sargento foi cumprido um mandado de prisão preventiva pela prática, "em tese, pelas infrações de Roubo e Lesão Corporal, expedido pelo 2º Núcleo Regional de Custódias e das Garantias do Tribunal de Justiça do Ceará" TJCE.

Marciel Alves foi afastado preventivamente das suas funções por 120 dias, "a contar da publicação da presente portaria, posto que os fatos que lhes são imputados, em tese, revestem-se de acentuado grau de reprovabilidade, sendo incompatíveis com a função pública, além de ser necessário à garantia da ordem pública e à correta aplicação da sanção disciplinar".

CÂMERAS DE SEGURANÇA

Câmeras de Segurança flagraram o momento no qual dois homens invadiram a casa. Primeiro, o garupeiro desce da moto e com a ajuda da dupla começa a subir em uma escada para escalar e entrar na casa da vítima.

Na sequência, o segundo suspeito também entra na casa e depois retira a escada. O restante da ação criminosa não foi filmada.

 

