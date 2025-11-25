Mala apontada por suspeita de bomba em Brasília estava vazia

Uma suspeita de bomba foi registrada em frente ao prédio do Ministério da Ciência e Tecnologias, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, na manhã desta terça-feira (25), mas foi descartada. Agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram ao local verificar a ocorrência, pois uma mala foi encontrada abandonada em frente ao Ministério. Após investigação, foi descoberto que a mala estava vazia.

O prédio fica na W3 Norte, altura da quadra 507, e segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a área foi isolada.

Essa foi a segunda ocorrência suspeita na Esplanada dos Ministérios nesta terça. Um funcionário do prédio que abriga o Ministério da Igualdade Racial e outras pastas federais teve 60% do corpo queimado devido a uma explosão de subestação. Outras 27 pessoas sofreram intoxicação por inalação de fumaça.

Liberação de via

Após cerca de três horas, o Bope realizou o procedimento de aproximação com traje antibomba e uso do equipamento de raio-x. Posteriormente, os agentes avaliaram o risco junto aos bombeiros, e abriram a mala.

Com a confirmação de que não havia risco, a área foi liberada.