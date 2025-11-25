Explosão no Ministério das Esplanadas deixa homem com 60% do corpo queimado

O prédio onde funciona o Ministério da Igualdade Racial e outras pastas federais, em Brasília, foi evacuado na manhã desta terça-feira (25), após uma explosão em uma subestação de energia. A informação é do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e foi publicada pelo Metrópoles e pelo g1.

Um funcionário do edifício teve 60% do corpo queimado devido à explosão. Outras 27 pessoas sofreram intoxicação por inalação de fumaça.

Vítimas do incidente estão em atendimento e serão transportadas conforme a gravidade de cada caso.

Mais informações em instantes.