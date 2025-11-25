Preso, Bolsonaro recebe visita de filhos nesta terça-feira (25)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu a visita de dois filhos na manhã desta terça-feira (25), na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, onde está preso. A visitação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A decisão foi tomada ainda no domingo (23) e indicou que Flávio e Carlos Bolsonaro deveriam visitar o pai separadamente, em horários diferentes. O encontro só podia ter até 30 minutos de duração, na faixa entre 9h e 11h.

Na próxima quinta-feira (27), deve ocorrer a visita do filho Jair Renan Valle Bolsonaro. A primeira a visitar, da família, foi a esposa Michelle Bolsonaro, no domingo.

Além da família, o ex-presidente só pode ser visto por advogados constituídos e equipe médica, pois, segundo a defesa, ele está com a saúde debilitada.

Prisão preventiva

Bolsonaro está preso por dois motivos, segundo o STF:

a violação da tornozeleira eletrônica que ele utilizava em razão de prisão domiciliar;

que ele utilizava em razão de prisão domiciliar; o risco de fuga, após a convocação de uma vigília religiosa organizada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na porta da casa do ex-presidente.

A combinação desses fatores poderia facilitar uma “estratégia de evasão”, padrão já observado em outros investigados próximos ao ex-presidente. A defesa sustenta que Bolsonaro não tentou fugir. Os advogados afirmam que ele apresentava quadro de confusão mental e alucinações provocadas pela interação de medicamentos, o que teria levado ao episódio da tornozeleira.