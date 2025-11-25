Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Lula sanciona isenção do Imposto de Renda nesta quarta-feira (26)

Veja o que mudará com a nova lei e quando ela começará a vigorar.

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 07:26)
PontoPoder
Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de terno azul e barba grisalha, em momento de comunicação ativa.
Legenda: Medida é uma promessa de campanha do mandatário.
Foto: Ricardo Stuckert.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sanciona a lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil mensais, na manhã desta quarta-feira (26). A medida ainda estabelece descontos graduais para rendas de até R$ 7.350.

De autoria do Governo Federal, a proposta era uma das promessas de campanha do petista. A sanção está prevista para acontecer às 10h30, em cerimônia oficial realizada no Palácio do Planalto, em Brasília. 

A medida entrará em vigor a partir de janeiro de 2026, beneficiando diretamente 15 milhões de brasileiros, que deixarão de pagar Imposto de Renda. 

Além da isenção, a lei ainda determina o aumento da cobrança de taxas sobre altas rendas — a partir de R$ 600 mil anuais.

O que muda com a nova lei?

  • Isenção: renda mensal até R$ 5 mil (R$ 60 mil ao ano).
  • Desconto parcial: válido para quem ganha até R$ 7.350 por mês.
  • Nova tributação: lucros e dividendos passam a ser taxados, com alíquota progressiva de até 10% para rendimentos acima de R$ 600 mil ao ano.
  • Impacto fiscal: o custo estimado da isenção será de R$ 25,8 bilhões em 2026.

Até então, a legislação isentava somente pessoas que ganhavam até R$ 3.036 mensais. A partir desse valor, aplicava-se a tabela progressiva, que chega a 27,5%.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Conselheiro de direitos humanos pede autorização para vistoriar cela de Bolsonaro

teaser image
PontoPoder

Viagens, silêncios e pedidos de orações: como a oposição no Ceará reagiu à prisão de Bolsonaro

De promessa à aprovação no Congresso 

Antes de chegar ao chefe de Estado, a lei foi aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional

Primeiro, o projeto chegou à Câmara dos Deputados, em março deste ano, quando foi enviado pelo Governo Federal. Na Casa legislativa, o texto só foi aprovado em outubro. Na ocasião, todos os 493 deputados foram favoráveis à proposta

A unanimidade entre os parlamentares se repetiu no Senado Federal, que aprovou o projeto no início deste mês. 

Na época, Lula comemorou o avanço do texto, definindo o dia como "histórico". "Demos um passo decisivo para um país mais justo", disse.

Assuntos Relacionados
Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de terno azul e barba grisalha, em momento de comunicação ativa.
PontoPoder

Lula sanciona isenção do Imposto de Renda nesta quarta-feira (26)

Veja o que mudará com a nova lei e quando ela começará a vigorar.

Carol Melo
Há 23 minutos
Elmano de Freitas está dando coletiva de imprensa no plenário da Câmara dos Deputados ao lado de parlamentares e aliados políticos.
Wagner Mendes

Quais demandas o governador Elmano levará a Padilha em reunião nesta terça (25) em Brasília

Petista pedirá auxílio federal para investimentos na saúde do Estado.

Wagner Mendes, Flávia Rabelo
Há 40 minutos
Homem de meia-idade, com barba grisalha e cabelos curtos, aparece falando ao microfone. Ele veste um terno azul-claro com camisa branca e gravata clara, além de usar dois broches na lapela. O fundo é composto por blocos de cores sólidas em tons de vermelho, verde, amarelo e azul.
PontoPoder

Elmano sobre Bolsonaro: 'Quem quebra a tornozeleira quer ir para algum canto sem ser encontrado'

O governador está em Brasília para reunião com o Ministério da Saúde.

Ingrid Campos, Flávia Rabelo
24 de Novembro de 2025
Após denúncias, deputado do Ceará pega ônibus da São Benedito e critica serviço da empresa
PontoPoder

Após denúncias, deputado do Ceará pega ônibus da São Benedito e critica serviço da empresa

Reclamações dos usuários vão de veículos no “prego” à venda duplicada de assentos.

Marcos Moreira
24 de Novembro de 2025
Colagem mostra uma sequência de fotos, mostrando Bolsonaro e a cela onde se encontra na PF. Imagem usada em matéria sobre pedido de conselheiro de direitos humanos para vistoriar instalação.
PontoPoder

Conselheiro de direitos humanos pede autorização para vistoriar cela de Bolsonaro

Adolfo Rocha solicitou visita à sede da PF em Brasília, onde o ex-presidente se encontra em prisão preventiva.

Redação
24 de Novembro de 2025
Imagem da tornozeleira eletrônica de Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Bolsonaro usou 'fonte de calor' para abrir tornozeleira, conclui perícia da PF

A prisão preventiva de Bolsonaro foi decretada no último sábado (22).

Redação
24 de Novembro de 2025
Solenidade de homenagem à Alece na tarde desta segunda-feira (24) reuniu autoridades estaduais e federais no Congresso Nacional
Inácio Aguiar

Homenagem aos 190 anos da Alece reúne deputados, governador e ministro na Câmara dos Deputados

Evento destacou trajetória institucional da Assembleia e projetou o papel do Legislativo cearense em debates estratégicos para os próximos anos

Inácio Aguiar
24 de Novembro de 2025
Fotos mostram ações da oposição do Ceará em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, preso no último sábado (22).
PontoPoder

Viagens, silêncios e pedidos de orações: como a oposição no Ceará reagiu à prisão de Bolsonaro

Ex-presidente está preso preventivamente desde o último sábado (22).

Marcos Moreira
24 de Novembro de 2025
Montagem com duas fotos. À esquerda, há um homem jovem visto de costas, parado diante de uma parede branca; ele usa uma camiseta branca e jeans, com os braços relaxados ao lado do corpo. À direita, há um senhor idoso sentado em um restaurante, sorrindo, usando uma camisa azul escura, chapéu preto e relógio no pulso; ele está com os braços cruzados e mesas e cadeiras aparecem ao fundo.
PontoPoder

Filho do prefeito de Aurora (CE) vai a júri por morte de idoso em acidente na CE-153

Juiz ainda redimensionou as medidas cautelares aplicadas ao réu.

Ingrid Campos
24 de Novembro de 2025
Lula e Elmano
Inácio Aguiar

Lula volta ao Ceará para lançar Polo Automotivo e iniciar produção do Chevrolet Spark

Visita foi articulada pelo governador Elmano e pelo presidente da GM na América do Sul, Santiago Chamorro

Inácio Aguiar
24 de Novembro de 2025
Imagem mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro visto através da porta da Superintendência da Polícia Federal, onde está preso, no final da visita da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (fora do quadro) em Brasília, Brasil, no dia 23 de novembro de 2025.
PontoPoder

Em decisão unânime, Primeira Turma do STF decide manter Bolsonaro preso

Ministros referendaram decisão de Alexandre de Moraes.

Carol Melo e João Lima Neto
24 de Novembro de 2025
Izabella Fernandes, prefeita de Guaiúba, sentada à mesa, com materiais de escritório ao lado e o nome “Guaiúba” em destaque na frente. Ao fundo, uma montagem gráfica em tons de amarelo com elementos urbanos e o texto “Prefeitas do Ceará”.
PontoPoder

Izabella Fernandes: do 'sonho' de infância à primeira mulher eleita para Prefeitura em Guaiúba (CE)

O PontoPoder conta os desafios e questionamentos enfrentados pela gestora.

Luana Barros
24 de Novembro de 2025
Ministro Alexandre de Moraes durante sessão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).
PontoPoder

Moraes e Dino votam por manter prisão preventiva de Bolsonaro

Primeira Turma do STF realiza sessão extraordinária nesta segunda-feira (24).

João Lima Neto
24 de Novembro de 2025
Plenário da Alece
Inácio Aguiar

Congresso Nacional realiza sessão em homenagem aos 190 anos da Assembleia Legislativa cearense

Sessão solene marca trajetória do Parlamento cearense e reforça articulação institucional

Inácio Aguiar
24 de Novembro de 2025
a foto mostra jair bolsonaro sentado em uma cadeira do plenário da primeira turma do stf, durante julgamento da trama golpista.
PontoPoder

STF decide se mantém prisão de Bolsonaro nesta segunda-feira (24)

Primeira Turma da Corte terá sessão virtual extraordinária.

Redação
24 de Novembro de 2025
Inácio Aguiar

Declaração de Ciro Nogueira anima governistas sobre apoio da federação em 2026

Presidente do Progressistas, Nogueira sinalizou que vai defender prioridade para a eleição de bancadas estaduais

Inácio Aguiar
24 de Novembro de 2025
Bolsonaro ao lado de filhos e esposa.
PontoPoder

Moraes autoriza visitas dos filhos a Bolsonaro com horários e duração restritos

Visita de médicos e advogados está mantida.

Redação e Agência Brasil
23 de Novembro de 2025
Bolsonaro.
PontoPoder

Bolsonaro teve ‘confusão mental e alucinações’, segundo boletim médico

O ex-presidente foi encontrado em casa com a tornozeleira avariada.

Redação
23 de Novembro de 2025
Jair Bolsonaro durante julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF).
PontoPoder

Quais remédios Bolsonaro diz terem causado a 'paranoia' que o fez violar a tornozeleira

Ex-presidente segue preso preventivamente após audiência de custódia.

Redação
23 de Novembro de 2025
Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente do Brasil (2019–2023) Jair Bolsonaro, acena para apoiadores ao chegar à sede da Polícia Federal, onde Bolsonaro está detido, em Brasília, em 23 de novembro de 2025. Michelle está de roupa preta e óculos escuros.
PontoPoder

Michelle visita Bolsonaro na sede da PF, em Brasília

O ex-presidente está preso desde esse sábado.

Redação
23 de Novembro de 2025