Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Senado aprova isenção do IR para quem ganha até RS 5 mil, e texto segue para sanção

Se sancionado por Lula, a medida deve entrar em vigor em janeiro de 2026.

Escrito por
e
PontoPoder
Foto do Senado para representar aprovação da incensação do Imposto de Renda para quem ganha até RS 5 mil.
Legenda: A proposta foi aprova mais cedo na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.
Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado.

O plenário do Senado aprovou, por unanimidade, nesta quarta (5), o projeto de lei que isenta do Imposto de Renda (IR) quem ganha até R$ 5 mil mensais e aumenta a taxação de altas rendas. 

O texto segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Se for sancionado até o final do ano, a redução do IR passa a valer a partir de janeiro de 2026

O governo calcula que cerca de 25 milhões de brasileiros vão pagar menos impostos, enquanto outros 200 mil contribuintes terão algum aumento na tributação.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Em meio a elogios de Ciro a Wagner, bancada do PSB na Alece se solidariza com Cid

teaser image
PontoPoder

Alece aprova recondução de Sâmia Farias como defensora pública geral do Estado até 2027

teaser image
PontoPoder

Capitão Wagner desiste de três processos judiciais contra Ciro Gomes: 'Não faz mais sentido'

"É uma medida que dialoga com a vida real das pessoas", disse o presidente do Senado, Davi Alcolumbre

Para compensar a perda de arrecadação, o projeto prevê uma alíquota extra progressiva de até 10% para aqueles que recebem mais de R$ 600 mil por ano (R$ 50 mil por mês). 

O texto também estabelece a tributação para lucros e dividendos remetidos para o exterior com alíquota de 10%. O projeto foi encaminhado pelo governo em março ao Congresso e foi aprovado em outubro pela Câmara. 

O relator da proposta foi o senador Renan Calheiros (MDB-AL), que acatou apenas emendas dos senadores Eduardo Gomes (PL-TO) e Rogério Carvalho (PT-SE).

O QUE MUDA SE A PROPOSTA FOR APROVADA

  • Isenção: renda mensal até R$ 5 mil (R$ 60 mil ao ano).
  • Desconto parcial: válido para quem ganha até R$ 7.350 por mês.
  • Nova tributação: lucros e dividendos passam a ser taxados, com alíquota progressiva de até 10% para rendimentos acima de R$ 600 mil ao ano.
  • Impacto fiscal: o custo estimado da isenção será de R$ 25,8 bilhões em 2026.

Pela legislação atual, quem ganha até R$ 3.036 mensais é isento. A partir desse valor, aplica-se a tabela progressiva, que chega a 27,5%.

Assuntos Relacionados
Deputados reunidos em sessão.
PontoPoder

Câmara aprova urgência e acelera projeto que dificulta aborto legal em crianças

Texto suspende resolução que permite a interrupção da gravidez em menores de 14 anos em qualquer fase da gestação.

Redação
Há 12 minutos
Foto do Senado para representar aprovação da incensação do Imposto de Renda para quem ganha até RS 5 mil.
PontoPoder

Senado aprova isenção do IR para quem ganha até RS 5 mil, e texto segue para sanção

Se sancionado por Lula, a medida deve entrar em vigor em janeiro de 2026.

Redação e Agência Brasil
Há 1 hora
Homens em um escritório posam sorridentes para a foto. O homem ao centro segura uma ficha de filiação partidária, com os outros dois segurando as extremidades do documento. Atrás deles há uma parede azul com o logotipo do partido PSD (Partido Social Democrático) e o número 55. A cena transmite um momento de celebração, possivelmente referente a uma nova filiação política.
PontoPoder

Tiririca se filia ao PSD, muda domicílio eleitoral para o Ceará e buscará novo mandato na Câmara

Ele é natural de Itapipoca, mas passa a votar em Caucaia, onde tem residência.

Ingrid Campos
Há 1 hora
Cid Gomes, de pé, discursa em sala da Alece. Ao lado dele, deputados e jornalistas acompanham a fala do senador.
PontoPoder

Em meio a elogios de Ciro a Wagner, bancada do PSB na Alece se solidariza com Cid

A nota foi assinada por 11 deputados estaduais do PSB.

Igor Cavalcante
Há 1 hora
Capitão Wagner, de camisa social branca, concede entrevista. Ao fundo, uma cortina preta.
PontoPoder

Capitão Wagner desiste de três processos judiciais contra Ciro Gomes: 'Não faz mais sentido'

Ciro disse, nesta quarta-feira (5), que atacava Capitão Wagner por "solidariedade cega" ao irmão Cid Gomes.

Igor Cavalcante, Beatriz Matos e Flávia Rabelo
Há 2 horas
Sâmia Farias durante sabatina da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Alece.
PontoPoder

Alece aprova recondução de Sâmia Farias como defensora pública geral do Estado até 2027

Validação no plenário da Assembleia é a última etapa antes da nomeação pelo governador Elmano de Freitas.

Marcos Moreira
Há 2 horas
Mário Fernandes fala com repórteres.
PontoPoder

Preso por tentativa de golpe, general Mário Fernandes é liberado para o Enem

Ministro Alexandre de Moraes atendeu a pedido da defesa do militar, que cumpre prisão provisória em Brasília.

Redação
Há 2 horas
Deputados durante votação no Plenário 13 de Maio da Alece.
PontoPoder

Oposição da Alece propõe CPI para investigar expulsão de moradores por facções no Ceará

No mesmo dia, Assembleia Legislativa aprovou PEC que aumenta número mínimo de assinaturas para a abertura de CPIs.

Marcos Moreira
05 de Novembro de 2025
Roberto Cláudio, político brasileiro, em um evento do partido União Brasil. Ele está em primeiro plano, usando um terno escuro sobre uma camisa social branca, segurando um microfone com a mão direita e gesticulando com a esquerda. Ao fundo, há um painel azul e branco com a logomarca do partido
PontoPoder

Roberto Cláudio diz que União Brasil enfrentou pressão antes de filiação e diálogo garantiu apoio

A agremiação foi cortejada por nomes como Camilo Santana (PT) e Elmano de Freitas (PT) no Ceará.

Ingrid Campos, Flávia Rabelo, Beatriz Matos
05 de Novembro de 2025
Antônio Rueda está em pé ao lado de Roberto Cláudio. O dirigente partidário está em um salão cheio de espectadores durante evento de filiação do ex-prefeito de Fortaleza ao partido. Rueda veste uma camisa azul clara com um blazer azul escuro por cima, segura um microfone e olha para Roberto Cláudio.
Wagner Mendes

Rueda diz que Roberto Cláudio é 'começo da mudança' para 'derrotar mazela governamental' no Ceará

O ex-prefeito Roberto Cláudio assinou ficha de filiação ao União Brasil em Brasília.

Wagner Mendes, Beatriz Matos e Flávia Rabelo
05 de Novembro de 2025
Roberto Cláudio, Ciro Gomes e Capitão Wagner em trajes formais conversam sorrindo na entrada de um prédio envidraçado. A cena mostra um ambiente de evento político ou institucional, com outros participantes ao fundo e um dia ensolarado refletido nas janelas.
PontoPoder

Ciro diz que atacava Capitão Wagner por 'solidariedade cega' ao irmão Cid Gomes

O tucano disse que "depositava a crença" de que Cid não errava. "Mas vamos aprendendo que as coisas não são bem assim", completou.

Igor Cavalcante, Beatriz Matos e Flávia Rabelo
05 de Novembro de 2025
Macaé Evaristo é uma mulher negra, de meia idade, que usa óculos retangulares de acetato. Na foto, ela fala ao microfone e está com o semblante sério. Usa blusa de formas geométricas em branco e preto.
PontoPoder

Governo Lula nega ter prestado assistência financeira a famílias dos mortos no RJ

O MDHC afirma que apenas contribui para a retomada do funcionamento dos serviços e na garantia de direitos.

Redação
05 de Novembro de 2025
Deputada pede GLO no Ceará, propõe comitiva para El Salvador e coloca algodão no ouvido contra vaias
PontoPoder

Deputada pede GLO no Ceará, propõe comitiva para El Salvador e coloca algodão no ouvido contra vaias

Iniciativa ocorre após divulgação de relatório da Polícia Civil sobre expulsão de famílias de suas casas por facções criminosas.

Ingrid Campos e Marcos Moreira
05 de Novembro de 2025
Políticos de oposição no Ceará, em pé, de terno. São eles, da esquerda para a direita, o deputado estadual Pedro Matos; os ex-prefeitos de Fortaleza, José Sarto (PSDB) e Roberto Cláudio (União), o ex-deputado Gordim Araújo (PSDB), o ex-ministro e presidente do PSDB Ceará, Ciro Gomes; o presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner; e os deputados estaduais Lucinildo Frota e Antônio Henrique, ambos do PDT.
PontoPoder

Em meio a racha, União Brasil filia Roberto Cláudio, em Brasília, com Rueda, Ciro e Capitão Wagner

No Ceará, o partido tem enfrentado conflito, com lideranças divididas entre oposição e base do Governo Elmano.

Beatriz Matos, Flávia Rabelo, Igor Cavalcante, Jéssica Welma
05 de Novembro de 2025
Capitão Wagner
Inácio Aguiar

Justiça manda Capitão Wagner apagar postagem associando Elmano a facção criminosa

Decisão reconheceu abuso na liberdade de expressão e determinou que publicação seja excluída em 24 horas, sob pena de multa

Inácio Aguiar
05 de Novembro de 2025
Imagem mostra o senador Renan Calheiros (MDB-AL) gesticulando sentado na mesa da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado Federal. Comissão aprovou a proposta de isenção do imposto de renda, relatada pelo político.
PontoPoder

Comissão do Senado aprova isenção do IR; texto vai a Plenário

Proposta é uma promessa de campanha do presidente Lula.

Redação
05 de Novembro de 2025
montagem de fotos de Lucas Bove e Cíntia Chagas.
PontoPoder

Deputado Lucas Bove vira réu por violência contra Cíntia Chagas

Pedido de prisão preventiva contra o deputado foi negado.

Redação
05 de Novembro de 2025
Fachada da sede da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará, em Fortaleza. A entrada do edifício tem uma marquise branca com os dizeres “Governo do Estado do Ceará” e “Defensoria Pública Geral”. Na parede lateral, lê-se “Edifício Defensor Público Dr. José Euclides Ferreira Gomes Júnior”. O prédio é cercado por plantas e possui fachada em tons claros, com parte das paredes pintadas de verde. À direita, uma pessoa caminha em direção à entrada. O céu está azul e o ambiente é ensolarado.
PontoPoder

Mais da metade dos defensores públicos do Ceará estão lotados na Capital

A interiorização é desafio não só no Ceará, mas em ao menos outros 14 estados.

Ingrid Campos
05 de Novembro de 2025
Sala de atendimento da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará. Na porta, há uma placa com o logotipo da instituição e o texto “Defensor Público”. O ambiente interno é iluminado, com paredes brancas, cortinas verticais bege cobrindo a janela e o brasão da Defensoria fixado na parede. Há mesas com cadeiras, computador, impressora e outros equipamentos de escritório organizados no espaço.
PontoPoder

Defensores públicos: 61,8% relatam casos de ameaça, violência física ou moral no Ceará

A pesquisa foi encomendada pela Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará (ADPEC) e respondida sob anonimato.

Ingrid Campos
05 de Novembro de 2025
Na imagem, vereador de Fortaleza Benigno júnior, sentado em cadeira do plenário da Câmara Municipal, de terno cinza, discursando.
PontoPoder

Comissão do Plano Diretor de Fortaleza terá reunião na quinta (6) para parecer do relator ao projeto

Documento que trata de mudanças na cidade está na etapa de discussão com o Legislativo

Bruno Leite, Jéssica Welma
05 de Novembro de 2025