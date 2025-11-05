Alece aprova recondução de Sâmia Farias como defensora pública geral do Estado até 2027

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou, nesta quarta-feira (5), a indicação de Sâmia Farias para permanecer como defensora pública geral do Estado por unanimidade, em votação secreta. A recondução ao cargo é voltada para o biênio 2025/2027.

A validação no Plenário 13 de Maio é a última etapa antes da nomeação oficial por parte do governador Elmano de Freitas (PT). O chefe do Executivo havia anunciado a escolha de Sâmia em 20 de outubro.

Na terça-feira (4), a defensora passou por sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Alece, quando não recebeu questionamentos dos deputados, mas teve a indicação aprovada de forma unânime.

Após a aprovação no Plenário, Sâmia Farias destacou o processo de escolha para seguir no cargo, que começou com a eleição interna — na qual ela terminou em segundo lugar — e a consequente formação da lista tríplice que foi enviada ao governador Elmano.

“Depois desse processo que envolve os defensores públicos, mas também o Poder Executivo, Poder Legislativo, que são os representantes do povo, a gente assume os próximos dois anos com muita responsabilidade, mas o principal, com muito compromisso com a sociedade cearense de levar realmente a Defensoria Pública à população vulnerabilizada do nosso estado, a quem mais precisa, que a nossa missão é levar o acesso à justiça, à cidadania, a toda a população do nosso estado” Sâmia Farias Defensora pública geral do Ceará

O atual mandato de Sâmia Farias se encerra em 2 de dezembro, com a posse do novo biênio prevista para o início do mesmo mês, segundo a assessoria da Defensoria. Ela assumiu o cargo pela primeira vez em 2023.

Veja também PontoPoder Oposição da Alece propõe CPI para investigar expulsão de moradores por facções no Ceará PontoPoder Deputada pede GLO no Ceará, propõe comitiva para El Salvador e coloca algodão no ouvido contra vaias

TRAJETÓRIA

Cearense, Sâmia Costa Farias é formada em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e especialista em Ciências Criminais pela Universidade do Sul de Santa Catarina (UniSul).

Ingressou na Defensoria Pública do Ceará em 2008. Atuou em Trairi, Cascavel e Aquiraz. Está hoje em Fortaleza, no Núcleo de Atendimento e Petição Inicial (Napi) e na Unidade Móvel, já tendo passado pelas defensorias criminais, de família e da fazenda pública, além dos núcleos especializados de habitação e moradia e do idoso.

Entre 2016 e 2023, ocupou os cargos de Secretária Executiva, Assessora de Desenvolvimento Institucional, Supervisora do Núcleo de Estágio da Defensoria e Subdefensora Geral do Ceará, contribuindo com as gestões administrativas na consolidação da autonomia, isonomia e avanços da instituição.