Alece aprova recondução de Sâmia Farias como defensora pública geral do Estado até 2027

Validação no plenário da Assembleia é a última etapa antes da nomeação pelo governador Elmano de Freitas.

Escrito por
Marcos Moreira
PontoPoder
Sâmia Farias durante sabatina da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Alece.
Legenda: Sâmia Farias seguirá no comando da Defensoria Pública para o biênio 2025/2027.
Foto: Érika Fonseca/Alece.

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou, nesta quarta-feira (5), a indicação de Sâmia Farias para permanecer como defensora pública geral do Estado por unanimidade, em votação secreta. A recondução ao cargo é voltada para o biênio 2025/2027. 

A validação no Plenário 13 de Maio é a última etapa antes da nomeação oficial por parte do governador Elmano de Freitas (PT). O chefe do Executivo havia anunciado a escolha de Sâmia em 20 de outubro.

Na terça-feira (4), a defensora passou por sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Alece, quando não recebeu questionamentos dos deputados, mas teve a indicação aprovada de forma unânime. 

Após a aprovação no Plenário, Sâmia Farias destacou o processo de escolha para seguir no cargo, que começou com a eleição interna — na qual ela terminou em segundo lugar — e a consequente formação da lista tríplice que foi enviada ao governador Elmano.

“Depois desse processo que envolve os defensores públicos, mas também o Poder Executivo, Poder Legislativo, que são os representantes do povo, a gente assume os próximos dois anos com muita responsabilidade, mas o principal, com muito compromisso com a sociedade cearense de levar realmente a Defensoria Pública à população vulnerabilizada do nosso estado, a quem mais precisa, que a nossa missão é levar o acesso à justiça, à cidadania, a toda a população do nosso estado”
Sâmia Farias
Defensora pública geral do Ceará

O atual mandato de Sâmia Farias se encerra em 2 de dezembro, com a posse do novo biênio prevista para o início do mesmo mês, segundo a assessoria da Defensoria. Ela assumiu o cargo pela primeira vez em 2023.

TRAJETÓRIA

Cearense, Sâmia Costa Farias é formada em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e especialista em Ciências Criminais pela Universidade do Sul de Santa Catarina (UniSul). 

Ingressou na Defensoria Pública do Ceará em 2008. Atuou em Trairi, Cascavel e Aquiraz. Está hoje em Fortaleza, no Núcleo de Atendimento e Petição Inicial (Napi) e na Unidade Móvel, já tendo passado pelas defensorias criminais, de família e da fazenda pública, além dos núcleos especializados de habitação e moradia e do idoso.

Entre 2016 e 2023, ocupou os cargos de Secretária Executiva, Assessora de Desenvolvimento Institucional, Supervisora do Núcleo de Estágio da Defensoria e Subdefensora Geral do Ceará, contribuindo com as gestões administrativas na consolidação da autonomia, isonomia e avanços da instituição.

