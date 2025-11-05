Deputada pede GLO no Ceará, propõe comitiva para El Salvador e coloca algodão no ouvido contra vaias
Iniciativa ocorre após divulgação de relatório da Polícia Civil sobre expulsão de famílias de suas casas por facções criminosas.
A deputada estadual Dra. Silvana (PL) solicitou, nesta quarta-feira (5), a formação de uma comitiva rumo a El Salvador, a fim de entender como o país combate a criminalidade. Em argumentação, citou problemas de moradia causados por facções criminosas no Ceará e defendeu a adoção da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Estado, chegando a ser vaiada por populares que acompanhavam a sessão da galeria da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).
Ela, então, colocou algodões nos ouvidos e seguiu discursando, posicionando-se, ainda, contra a PEC da Segurança Pública. "Nada é capaz de interromper o discurso desta parlamentar. O povo tem que estar aí mesmo, gritando, batendo palma, vaiando, fazendo qualquer coisa. Mas eu, voz do povo também, não sou obrigada a ter o discurso interrompido. Precavida que sou, tenho dois tufos de algodão", rebateu.
Quanto à proposta, o objetivo da viagem, segundo Silvana, é replicar o modelo de combate à criminalidade imposto pelo presidente Nayib Bukele, reeleito em 2024 e no poder desde 2019.
Mas eu fui mais além, fui estudar no mundo quem reagiu, conseguiu vencer e dar resposta à população. Eis que vem El Salvador, com o grande Nayib Bukele. 'Deputada, mas a senhora conhece El Salvador?'. Não, nunca fui lá, mas desejo ir, e estou solicitando (a viagem) – até para não ser tola de dizer que está funcionando, sem querer aprofundar. Mas eu quero estudar o que aconteceu em El Salvador, que está sendo responsável por uma queda completamente deslumbrante (da criminalidade), um cenário de conto de fadas.
Ela citou o fenômeno das "cidades fantasmas" em Morada Nova e Pacatuba, em que comunidades inteiras deixaram suas residências após ameaças de facções criminosas, e elogiou a conduta do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), no combate às facções criminosas. Também pediu que o governo cearense monitore onde estão as famílias expulsas de suas casas por facções atualmente.
Veja também
"O que foi feito em El Salvador, que não pode ser feito aqui? Aumentou o encarceramento? Mas quantas vidas ele salvou e tem salvo todos os dias? Bukele reduziu para 2,4 homicídios para cada 100 mil habitantes. O Ceará vive com medo", complementou.