Deputada pede GLO no Ceará, propõe comitiva para El Salvador e coloca algodão no ouvido contra vaias

A deputada estadual Dra. Silvana (PL) solicitou, nesta quarta-feira (5), a formação de uma comitiva rumo a El Salvador, a fim de entender como o país combate a criminalidade. Em argumentação, citou problemas de moradia causados por facções criminosas no Ceará e defendeu a adoção da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Estado, chegando a ser vaiada por populares que acompanhavam a sessão da galeria da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Ela, então, colocou algodões nos ouvidos e seguiu discursando, posicionando-se, ainda, contra a PEC da Segurança Pública. "Nada é capaz de interromper o discurso desta parlamentar. O povo tem que estar aí mesmo, gritando, batendo palma, vaiando, fazendo qualquer coisa. Mas eu, voz do povo também, não sou obrigada a ter o discurso interrompido. Precavida que sou, tenho dois tufos de algodão", rebateu.

Quanto à proposta, o objetivo da viagem, segundo Silvana, é replicar o modelo de combate à criminalidade imposto pelo presidente Nayib Bukele, reeleito em 2024 e no poder desde 2019.

Mas eu fui mais além, fui estudar no mundo quem reagiu, conseguiu vencer e dar resposta à população. Eis que vem El Salvador, com o grande Nayib Bukele. 'Deputada, mas a senhora conhece El Salvador?'. Não, nunca fui lá, mas desejo ir, e estou solicitando (a viagem) – até para não ser tola de dizer que está funcionando, sem querer aprofundar. Mas eu quero estudar o que aconteceu em El Salvador, que está sendo responsável por uma queda completamente deslumbrante (da criminalidade), um cenário de conto de fadas. Dra. Silvana (PL) Deputada estadual do Ceará

Ela citou o fenômeno das "cidades fantasmas" em Morada Nova e Pacatuba, em que comunidades inteiras deixaram suas residências após ameaças de facções criminosas, e elogiou a conduta do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), no combate às facções criminosas. Também pediu que o governo cearense monitore onde estão as famílias expulsas de suas casas por facções atualmente.

"O que foi feito em El Salvador, que não pode ser feito aqui? Aumentou o encarceramento? Mas quantas vidas ele salvou e tem salvo todos os dias? Bukele reduziu para 2,4 homicídios para cada 100 mil habitantes. O Ceará vive com medo", complementou.