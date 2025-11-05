36 membros de facções são presos por expulsar moradores no Ceará

As forças de segurança do Ceará prenderam de agosto até hoje 36 suspeitos de integrar facções criminosas responsáveis pela expulsão de moradores no Estado. Desses, 23 tinham antecedentes criminais. As informações foram repassadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (5).

Simultaneamente às prisões, foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão e há 22 investigações sobre o assunto em andamento. "De janeiro a setembro [deste ano], efetuamos 1.851 prisões de pessoas envolvidas com organizações criminosas, o que representa um aumento de 87% quando comparado ao ano anterior", pontuou o secretário estadual da Segurança, Roberto Sá.

Os trabalhos da operação recente foram coordenados pela SSPDS e executados pelas polícias Civil e Militar, com suporte das Coordenadorias de Inteligência (Coin) e de Planejamento Operacional (Copol).

O gestor afirmou ainda que o governo estadual reconhece o "tamanho do desafio" do enfrentamento às facções, especialmente diante do acirramento das disputas por território que têm ocasionado problemas em todo o Brasil. "Nós estaremos à disposição dia e noite", assegurou.

Como tem feito o governador Elmano de Freitas (PT), alinhado com o discurso do governo federal, Sá reforçou que a legislação atual é frouxa no que diz respeito às organizações criminosas e afirmou que é preciso mudar a lei para manter presas as pessoas capturadas pela polícia. "Nossa legislação tem que dar uma resposta muito forte, muito firme", disse.

O secretário também observou que a maioria das lideranças estaduais das facções está em outros estados, como Rio de Janeiro e São Paulo. Além disso, ele detalhou que os 36 presos na operação recente são de organizações do Rio de Janeiro — Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP).

Ceará registra uma expulsão de morador a cada três dias

Um relatório da Polícia Civil apontou que o Ceará registrou 219 ocorrências de expulsão de moradores por facções criminosas em um período de um ano e nove meses. Em média, isso significa uma expulsão a cada três dias, aproximadamente.

O dado abrange o intervalo entre janeiro de 2024 e setembro de 2025 e faz parte de um relatório elaborado no último 17 de outubro pelo Núcleo de Inteligência Policial (NUIP) do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

Conforme o documento, a maioria das ocorrências foi na Capital (143), com destaque para os bairros Ancuri, Prefeito José Walter, Vicente Pinzón e Jangurussu.