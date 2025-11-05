Dupla é presa com arma e munições do CV rumo ao Ceará

Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) enquanto deixavam o Rio de Janeiro rumo ao Ceará com arma e munições da facção criminosa Comando Vermelho (CV). Conforme a PRF, eles estavam em fuga para a cidade de Guaraciaba do Norte e transportavam acessórios táticos camuflados.

A ação, que faz parte da Operação Atena, com reforço do policiamento de rodovias federais do RJ, realizou a abordagem na BR-116, em Teresópolis, na última terça-feira (4).

Os homens presos transitavam em um ônibus fretado, que já havia passado pelas comunidades do Complexo do Alemão, Rocinha e Rio das Pedras.

Já o material, com inscrições em alusão à organização criminosa, foi encontrado nas bagagens durante a fiscalização.

Apreensão de munição e roupas táticas

Segundo a PRF, foram apreendidos um revólver calibre .357, 267 munições – com calibres 9mm e 5,56mm – e 12 carregadores.

Além disso, foi encontrada uma série de "acessórios camuflados", como "coturnos, bandoleira, calças, camisas, coletes e balaclavas", além de dois frascos com líquido semelhante à droga "lança-perfume".

Um dos homens possuía mandado de prisão por homicídio. Os dois alegaram que estavam na casa de parentes no Complexo do Alemão, mas teriam decidido viajar até Sobral, outro município cearense.

Ainda conforme a PRF, a suspeita é de que a dupla buscava refúgio no Ceará após a Operação Contenção, na qual 117 pessoas morreram em meio a ações da polícia do Rio de Janeiro nos complexos da Penha e do Alemão.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil da cidade de Teresópolis.