Homem é morto no meio da rua, em Maranguape; dupla suspeita é detida

Dois homens foram capturados por suspeita de envolvimento em um homicídio ocorrido em uma via pública do Centro de Maranguape, na Grande Fortaleza, na noite da última segunda-feira (3). O crime foi registrado por câmeras de segurança no local.

Os disparos foram inclusive ouvidos durante uma transmissão esportiva que ocorria nas proximidades.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), um homem de 27 anos ainda não identificado foi morto a tiros.

Veja flagrante do crime feito por câmeras da rua:

Equipes da Polícia Militar do Ceará foram acionadas para a ocorrência. As informações da SSPDS apontam que a vítima possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo.

Um suspeito, de 23 anos, foi capturado, enquanto um adolescente, de 17 anos, foi apreendido. O primeiro deles foi conduzido para uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), autuado em flagrante por homicídio. Ele possui antecedentes por furto qualificado e dano.

Já o adolescente, que possui registro de ato infracional por posse ou porte ilegal de arma de fogo, além de suposto envolvimento com o tráfico de drogas, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Maranguape para o registro de ato análogo ao crime de homicídio.