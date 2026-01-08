Com foco em tecnologia, Ceará atinge redução histórica em roubos

Os crimes de roubos e furtos estão em queda no Ceará. Em todo o ano passado foram registrados 27.842 casos de Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVPs) e 55.137 furtos. Se comparados a 2024, houve redução nos dois tipos de delitos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o ano passado apresentou o melhor resultado de toda a série histórica de CVPs (roubos) no Estado. Iniciativas como o 'Meu Celular ' e o 'Moto Segura' são elencadas pela Pasta como "tecnologia a serviço da população".

Os dados extraídos pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) foram divulgados nessa quinta-feira (8), em coletiva de imprensa realizada no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), quando as autoridades também falaram dos dados de homicídios, com o registro de mais de três mil mortes violentas no Ceará, em 2025.

Em todo o Estado a queda de roubos foi de 21,9%. Fortaleza se mostrou como a localidade com diminuição mais expressiva, com em torno de seis mil casos a menos, o que representa redução de quase 24,1%, seguida do Interior Sul, com variação de 22,4%.

Já os crimes de furto registraram no último ano uma baixa de 8,9% em todo o Estado (variação de 5.395). As reduções mais expressivas foram no Interior Norte (13,5%) e no Interior Sul (15,6%).

“Essas reduções são fruto de muito trabalho, esforço permanente, planejamento e dedicação de homens e mulheres. Tudo isso é reforçado pelo reconhecimento do empenho dos agentes das Forças de Segurança pelo governador Elmano de Freitas, que estabeleceu o programa de Metas Integradas de Segurança Pública (Misp). Também houve um aumento do contingente da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) neste último ano e ainda realizamos diversas operações e prisões”, disse o secretário da Segurança Pública, Roberto Sá.

O titular da Pasta também atrela diretamente a baixa de roubos e furtos às políticas públicas recentemente adotadas pelo Estado, como a plataforma 'Meu Celular' e o programa 'Moto Segura'.

CELULARES RECUPERADOS

De abril de 2024 até o dia 3 de janeiro de 2026, 11.695 celulares 'frutos de crimes' foram recuperados no Ceará.

Legenda: Entrega de aparelhos celulares recuperados. Foto: Helene Santos/Casa Civil CE.

De acordo com a SSPDS, em 2024 foram 19.362 roubos de aparelhos telefônicos no Estado. Já no ano passado, o número passou por uma queda de 21,1%, chegando a 15.281 casos.

"Enquanto a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) realiza investigações para encontrar e recuperar os aparelhos, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) confere, por meio de um aplicativo, a procedência dos dispositivos móveis em posse de suspeitos abordados" SSPDS

"Se você for comprar um celular usado, se certifique da procedência. Se o preço estiver muito abaixo, desconfie", alertou Roberto Sá.

O cadastro na plataforma 'Meu Celular' deve ser feito a partir da criação de um perfil no endereço: meucelular.sspds.ce.gov.br. É preciso informar dados pessoais, a marca, modelo, IMEI e nota fiscal (caso ainda tenha) do aparelho.

"Caso seja roubado, furtado ou tenha o aparelho extraviado, o usuário entra no endereço da plataforma e protocola a ocorrência, clicando em um alerta que sinaliza a restrição. O alerta fica pré-ativado, inicialmente, por 72 horas, simbolizado pela cor laranja. O usuário deve formalizar um Boletim de Ocorrência (BO) com o IMEI, permitindo que o alerta seja convertido para a cor vermelha e assim permaneça até que seja recuperado", explica a Secretaria.

Caso receba a notificação para a devolução, o procedimento para reaver o aparelho deve ser feito somente no endereço: Rua do Rosário, 199, Centro, Fortaleza.

MOTO SEGURA

A iniciativa 'Moto Segura' também contribui para a redução dos indicadores e é uma parceria entre a SSPDS, o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) e a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice).

Já são quase quatro mil cadastros no programa em pouco mais de um ano e uma diminuição de aproximadamente 22% nas ocorrências de roubos de motocicletas, seguida de queda de 14% nos furtos.