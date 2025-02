Mais 1.016 celulares recuperados são devolvidos em novo lote do programa 'Meu Celular' no Ceará

Mais 1.016 aparelhos celulares recuperados por meio do programa 'Meu Celular', criado pelo Governo do Ceará, começaram a ser devolvidos aos proprietários nesta sexta-feira (14), durante evento com a presença do governador, Elmano de Freitas, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza.

Implementado desde abril de 2024, o programa já recuperou mais de seis mil celulares furtados, roubados ou perdidos em solo cearense. Segundo Elmano de Freitas, a ação tem, inclusive, resultado em uma queda significativa de roubo e furto de celulares no Ceará.

Ao todo, o novo lote deve ser entregue desta sexta-feira até a próxima semana, conforme divulgou o próprio Governo do Estado.

"Estamos devolvendo, nesse período em que lançamos o programa, mais de 6 mil celulares, e tivemos uma redução de furto e roubo. Resultado do trabalho intenso das nossas Forças de Segurança e, ao mesmo tempo, articulado com o Poder Judiciário, Ministério Público e as operadoras", declarou Elmano de Freitas nesta sexta-feira (14).

O Meu Celular possui duas frentes de atuação: a ferramenta criada por meio do site e as operações da Polícia Civil do Ceará. Dando continuidade ao trabalho, a PCCE busca identificar os proprietários de aparelhos recuperados em operações, cruzando tanto as investigações realizadas pelo setor de Inteligência como as informações fornecidas pelas operadoras telefônicas e os Boletins de Ocorrência.

Como utilizar o 'Meu Celular'?

Um perfil deve ser criado pelos usuários de aparelhos celulares no site do Meu Celular, onde serão informados dados pessoais, além de detalhes do aparelho como a marca, o modelo, IMEI e nota fiscal, caso ainda a possua.

Se o celular roubado, furtado ou extraviado, o usuário pode acessar a plataforma e protocolar a ocorrência, ativando em um alerta para sinalizar a restrição.

Esse alerta, então, fica pré-ativado, inicialmente, por 72 horas. Logo em seguida, o usuário deve formalizar um Boletim de Ocorrência (BO) com o IMEI, etapa que, quando concluída, transforma o alerta para a cor vermelha até que ele seja recuperado.