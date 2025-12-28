Homem é preso com 144 kg de maconha em Fortaleza

Uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) resultou na prisão de um homem de 23 anos e na apreensão de 144 kg de maconha, no bairro Damas, em Fortaleza, no último sábado (27).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), uma equipe da Força Tática da 3ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar visualizou um homem em uma motocicleta sem placa e tentou abordá-lo, mas ele fugiu.

Os policiais seguiram o suspeito, que entrou em uma residência, no bairro Damas, para tentar se esconder. Entretanto, ele foi alcançado e detido.

"No imóvel foram encontrados 131 tabletes de maconha, além de uma munição de calibre 12, uma balança de grande porte, três aparelhos celulares e uma maquineta de cartão. A motocicleta utilizada na fuga estava sem placa e com o chassi suprimido. Durante a ocorrência, o suspeito também tentou subornar a equipe policial", informou a SSPDS.

O suspeito - que não teve a identidade revelada - foi levado à 7ª Delegacia de Polícia Civil da Capital (Pirambu), onde foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas, corrupção ativa e posse de munição.