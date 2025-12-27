Diário do Nordeste
Dupla que agrediu homem na Beira-Mar de Fortaleza por pedir respeito à faixa de pedestre é capturada

Um dos agressores vai responder por lesão corporal, ameaça e corrupção de menores, pois o segundo envolvido tem 16 anos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Montagem com dois frames de um vídeo em que dois suspeitos são capturados e colocados no carro da polícia.
Legenda: Vídeo da agressão mostra um homem sendo atingido com um chute no rosto e um golpe de capacete por trás da cabeça e, em seguida, caindo no chão.
Foto: Reprodução/Instagram

Dois homens, um deles menor de idade, foram capturados pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) por agredirem um pedestre na Beira-Mar de Fortaleza. A agressão ocorreu na última quinta-feira (25), feriado de Natal, e a localização da dupla foi anunciada pelo chefe da Casa Civil do Ceará, Chagas Vieira, na sexta-feira (26).

O momento da agressão foi filmado por testemunhas, e as imagens mostram um homem sendo atingido com um chute no rosto e um golpe de capacete por trás da cabeça. Em seguida, ele cai no chão. Os agressores estavam em uma motocicleta e a vítima havia pedido respeito à faixa de pedestres antes da ocorrência.

"Informo que nossa polícia já prendeu os dois covardes que agrediram brutalmente um senhor, ontem, na Av Beira-mar, pelo simples fato da vítima pedir respeito à faixa de pedestres", escreveu Chagas Vieira, na legenda de uma publicação no Instagram com o vídeo da prisão.

Ele ainda explicou que um dos agressores responderá pelos crimes de lesão corporal, ameaça e corrupção de menores, uma vez que o outro envolvido tem 16 anos.

O suspeito menor de idade foi apreendido "e também será responsabilizado", continuou o secretário da Casa Civil. "Parabenizo nossa Polícia Civil pela rápida resposta. E que os dois paguem pelos crimes cometidos", finalizou.

