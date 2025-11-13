Segurança é filmado agredindo homem em shopping de Fortaleza; veja vídeo

Um homem em situação de rua foi agredido a pauladas pelo segurança de um shopping no bairro Parangaba, em Fortaleza. As imagens da violência física foram divulgadas por um ex-funcionário do estabelecimento, que não informou quando as agressões ocorreram.

O ex-funcionário denuncia que a prática seria comum diante da equipe de segurança do local. O responsável pela ação seria o segurança Luciano Amorim, que foi procurado pelo Diário do Nordeste e ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Veja:

Golpes na cabeça da vítima

Nas imagens da agressão, é possível ver o momento em que o homem, com estatura maior à vítima, desfere uma série de golpes com o que parece ser uma barra de madeira.

A vítima alega, então, que teria passado recentemente por uma cirurgia na cabeça, mas ainda assim os golpes não cessam, sendo acompanhados de ameaças de morte.

O que diz o Shopping Parangaba

Questionado sobre a veracidade da denúncia, o Shopping Parangaba se pronunciou, por meio de nota, apontando que "instaurou apuração imediata sobre o fato reportado".

Além disso, o shopping Parangaba afirma ter demitido o segurança responsável pela abordagem e completou que a atitude é "contrária às orientações de conduta". "A administração repudia qualquer tipo de violência e está à disposição das autoridades", finalizou.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou, também por meio de posicionamento, que apura as circunstâncias da lesão corporal dolosa.

O caso está a cargo do 5º DP e a orientação é para que a vítima registre Boletim de Ocorrência no local para repassar mais informações sobre o ocorrido.