Plantação ilegal com 20 mil mudas de maconha é encontrada no Ceará

Uma plantação ilegal com cerca de 20 mil mudas de cannabis foi encontrada no município de Redenção, no interior do Ceará, nesta terça-feira (06). Os responsáveis ainda não foram localizados, mas a equipe de reportagem apurou que documentos que podem pertencer a suspeitos foram apreendidos no local.

O terreno que abrigava o plantio estava localizado próximo a uma casa, em região de mata, no Distrito de Antônio Diogo, zona rural de Redenção. Nas imagens capturadas pelos policiais, é possível ver um sistema de irrigação, com luzes e um tipo de estufa improvisada.

Legenda: Equipe chegou ao local atrvés de trilha por mata densa. Foto: Divulgação.

Após receber informações sobre suspeitos armados na região da Serra dos Ventos, agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) estiveram no local. Os homens não foram localizados e provavelmente fugiram pela mata fechada próximo à plantação, ao ver os policiais.

A partir de informações apuradas pelo Diário do Nordeste, diversos documentos foram encontrados abandonados no local. A Polícia Civil do Ceará (PCCE), responsável pelo caso, investiga se eles pertencem a possíveis envolvidos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), a equipe tática apreendeu amostras do material e as encaminhou à Delegacia Regional de Baturité. As mudas que restaram foram destruídas no local, conforme os protocolos de segurança.

Legenda: A plantação foi queimada pelos agentes policiais. Foto: Reprodução.

As autoridades policiais seguem com os trabalhos investigativos para identificar todos os suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na região.

