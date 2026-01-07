Plantação ilegal com 20 mil mudas de maconha é encontrada no Ceará
Documentos de possíveis envolvidos também foram achados no local.
Uma plantação ilegal com cerca de 20 mil mudas de cannabis foi encontrada no município de Redenção, no interior do Ceará, nesta terça-feira (06). Os responsáveis ainda não foram localizados, mas a equipe de reportagem apurou que documentos que podem pertencer a suspeitos foram apreendidos no local.
O terreno que abrigava o plantio estava localizado próximo a uma casa, em região de mata, no Distrito de Antônio Diogo, zona rural de Redenção. Nas imagens capturadas pelos policiais, é possível ver um sistema de irrigação, com luzes e um tipo de estufa improvisada.
Após receber informações sobre suspeitos armados na região da Serra dos Ventos, agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) estiveram no local. Os homens não foram localizados e provavelmente fugiram pela mata fechada próximo à plantação, ao ver os policiais.
Veja também
A partir de informações apuradas pelo Diário do Nordeste, diversos documentos foram encontrados abandonados no local. A Polícia Civil do Ceará (PCCE), responsável pelo caso, investiga se eles pertencem a possíveis envolvidos.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), a equipe tática apreendeu amostras do material e as encaminhou à Delegacia Regional de Baturité. As mudas que restaram foram destruídas no local, conforme os protocolos de segurança.
As autoridades policiais seguem com os trabalhos investigativos para identificar todos os suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na região.
Denuncie
A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.
As informações podem ser direcionadas para:
- 181 - Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS)
- (85)3101-0181 - WhatsApp da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS)
- https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/ - site do serviço 181
- (85) 3222-2651 - Delegacia de Polícia Civil de Redenção
*Estagiária supervisionada pelo jornalista Emerson Rodrigues.