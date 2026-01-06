Bope recebe alerta de bomba em quartel da PMCE e descobre se tratar de fogos de artifício

Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foram acionados nessa terça-feira (6), após denúncia de bomba em um batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE), em Fortaleza.

Em nota ao Diário do Nordeste, a PMCE informou que não se tratava de uma bomba. No local, os agentes constataram que a suposta bomba era, na verdade, fogos de artifício já utilizados, sem capacidade de causar danos.

“O material foi recolhido e encaminhado para descarte”, informou ainda a polícia. O caso foi registrado na 2ª Companhia do 17º Batalhão, no bairro Bom Jardim.