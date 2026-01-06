Bope recebe alerta de bomba em quartel da PMCE e descobre se tratar de fogos de artifício
Artefato foi encontrado em um batalhão da Polícia Militar no bairro Bom Jardim, em Fortaleza.
Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foram acionados nessa terça-feira (6), após denúncia de bomba em um batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE), em Fortaleza.
Em nota ao Diário do Nordeste, a PMCE informou que não se tratava de uma bomba. No local, os agentes constataram que a suposta bomba era, na verdade, fogos de artifício já utilizados, sem capacidade de causar danos.
“O material foi recolhido e encaminhado para descarte”, informou ainda a polícia. O caso foi registrado na 2ª Companhia do 17º Batalhão, no bairro Bom Jardim.
