Disparos deixam dois mortos e feridos no Bom Jardim, em Fortaleza

Duas pessoas morreram após disparos de arma de fogo no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, na tarde deste sábado (18). Além do duplo homicídio, "outros indivíduos" também foram lesionados, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que não especificou o número.

As vítimas atingidas foram socorridas para uma unidade de saúde da região.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da PCCE, foram acionadas.

Veja também Segurança Justiça do Trabalho alerta para golpe do boleto falso no Ceará Segurança Policial civil impede roubo a farmácia e mata suspeito em Fortaleza Segurança Ex-cozinheira da PMCE é morta a tiros dentro de casa, no Interior do Ceará

A 2ª Delegacia do DHPP está a cargo dos trabalhos investigativos com o objetivo de elucidar as informações acerca do caso, bem como identificar a autoria do crime.

A Pasta ainda informou, por meio de nota ao Diário do Nordeste, que a ocorrência está em andamento.