Policial civil impede roubo a farmácia e mata suspeito em Fortaleza

Um homem morreu e outro ficou ferido após uma tentativa de roubo a uma farmácia ser frustrada por um policial civil, na tarde deste sábado (18), no bairro Messejana, em Fortaleza.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), os dois suspeitos armados tentaram cometer o assalto quando foram surpreendidos pela reação de um policial civil que estava no local. O agente efetuou disparos contra a dupla.

Um dos homens, que ainda não foi formalmente identificado pelas autoridades, morreu ainda no local. O segundo foi socorrido para uma unidade de saúde sob escolta policial. O estado de saúde dele não foi informado pela Pasta.

Dupla portava armas e munições

Durante as diligências, armas e munições foram apreendidas. A Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) ficou responsável pela investigação do caso, que segue em andamento.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local do crime.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Drogasil e aguarda retorno.