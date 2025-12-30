Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Saída temporária de Natal beneficia pelo menos 150 presos no Ceará

Já o indulto natalino ainda não foi analisado pela Justiça Estadual.

Escrito por
Messias Borges messias.borges@svm.com.br
Segurança
A imagem mostra pernas de uma pessoa, andando no sentido oposto ao Complexo Penitenciário Estadual Itaitinga II.
Legenda: As saídas temporárias foram determinadas pelas Varas de Execução Penal da Comarca de Fortaleza.
Foto: Natinho Rodrigues.

A saída temporária de fim de ano, também conhecida como 'saidinha de Natal', beneficiou pelo menos 150 presos no Ceará, neste ano. A medida difere do indulto natalino, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no último dia 22 de dezembro.

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) confirmou, por nota enviada à reportagem, que "dados parciais apontam que, neste mês de dezembro, cerca de 150 presos do regime semiaberto tiveram saída temporária concedida pelas quatro Varas de Execução Penal da Comarca de Fortaleza".

Os presos foram liberados no dia 23 de dezembro deste ano e devem retornar ao Sistema Penitenciário no dia 5 de janeiro de 2025, segundo as decisões judiciais.

Conforme o TJCE, os presos beneficiados pela medida respondem a crimes diversos. O número de 150 detentos é referente somente às Varas da Capital.

Informações detalhadas sobre os crimes cometidos pelos presos beneficiados com a 'saidinha' pelas Varas de Fortaleza e o número de detentos beneficiados no Interior não foram compiladas pelo Tribunal, ainda. O Poder Judiciário está de recesso forense, desde o último dia 20 de dezembro.

Veja também

teaser image
Segurança

A ‘serviço das facções’: relembre casos de advogados presos no Ceará em 2025

teaser image
Segurança

Líder do PCC no Ceará que estava em presídio de Segurança Máxima é solto

Perdão da pena

Diferente da "saidinha temporária de Natal" (que tem data marcada para o retorno ao presídio), o indulto natalino, assinado pelo presidente da República, concede perdão da pena a condenados que cumpram critérios específicos.

Também questionado sobre a medida, o Tribunal de Justiça do Ceará respondeu que "os indultos de Natal serão analisados pelas Varas de Execução Penal da Capital após o recesso forense, a partir de 7 de janeiro de 2026".

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o indulto natalino de 2025, no dia 22 de dezembro. Decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU) definiu critérios para o perdão de penas privativas de liberdade. São eles:

  • Penas de até quatro anos de prisão: por crimes com violência ou grave ameaça, deve-se ter cumprido um terço da pena (não reincidentes) ou metade da pena (reincidentes) até dia 25 de dezembro;
  • Penas de até oito anos de prisão: por crimes sem violência ou grave ameaça, deve-se ter cumprido um quinto da pena (não reincidentes) ou um terço da pena (reincidentes) até dia 25 de dezembro;
  • Penas de até 12 anos de prisão: por crimes sem violência ou grave ameaça, deve-se ter cumprido um terço da pena (não reincidentes) ou metade da pena (reincidentes) até dia 25 de dezembro.

Pessoas com paralisias, cegueira, deficiências físicas graves adquiridas após o crime ou 3º grau do transtorno do espectro autista, bem como pessoas com doenças graves, crônicas, HIV em estágio terminal e mulheres grávidas com gestação de alto risco, também podem ser beneficiadas pela medida.

O indulto natalino excluiu condenados por crimes contra o Estado Democrático de Direito - como os condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 - tortura, violência contra a mulher e participação em organizações criminosas.

O decreto também reduz pela metade as penas de condenados que se encaixem nos seguintes perfis:

  • Pessoas com mais de 60 anos;
  • Pessoas com deficiência ou doença crônica grave;
  • Mulheres grávidas, ou que tenham filhos de até 16 anos, ou com deficiência ou doença crônica grave;
  • Homens que sejam o único responsável por filhos menores de 16 anos, ou com deficiência ou doença crônica grave.
Assuntos Relacionados
Mesa coberta com tecido branco exibindo diversos fuzis pretos alinhados, caixas de transporte rígidas abertas e fechadas, além de um drone. Ao fundo, há um grupo de pessoas em pé, algumas usando trajes formais e outras uniformes, diante de uma parede decorada com fotos históricas em preto e branco e um painel com texto em destaque.
Segurança

PMCE recebe 82 fuzis e 15 drones; investimento é de R$ 1,5 milhão

Equipamentos devem reforçar segurança no Estado.

Messias Borges, Mylena Gadelha e Geovana Almeida
Há 1 hora
A imagem mostra pernas de uma pessoa, andando no sentido oposto ao Complexo Penitenciário Estadual Itaitinga II.
Segurança

Saída temporária de Natal beneficia pelo menos 150 presos no Ceará

Já o indulto natalino ainda não foi analisado pela Justiça Estadual.

Messias Borges
Há 1 hora
Apreensões da PMCE.
Segurança

Dupla suspeita de expulsar moradores no Ceará é morta em confronto com a PM

A dupla era investigada por ligação com um grupo criminoso carioca.

Bergson Araujo Costa
29 de Dezembro de 2025
motos, armas, municoes apreendidas pela policia militar do ceara em ocorrencia no interior.
Segurança

Ação da PM termina com dois mortos no Interior do Ceará

As vítimas supostamente eram integrantes de facção.

Redação
29 de Dezembro de 2025
As imagens mostram uma queima de fogos em Fortaleza e a prisão de várias pessoas realizada pela Polícia Militar.
Segurança

Facção promove queima de fogos no Ceará; 13 suspeitos são capturados

Criminosos também teriam realizado pichações em muros, em Fortaleza e na Região Metropolitana.

Messias Borges
29 de Dezembro de 2025
Três homens são presos com carro roubado em Fortaleza; veja
Segurança

Três homens são presos com carro roubado em Fortaleza; veja

Ocorrência, que teve início no bairro Passaré, foi registrada no sábado (27).

Redação
29 de Dezembro de 2025
As imagens mostram um homem pardo, de barba, boné branco e blusa branca, e um homem branco, barba rasa, com blusa preta.
Segurança

Chefes de facções da cidade mais violenta do Brasil entram na Lista dos Mais Procurados do CE

A dupla é suspeita de ordenar vários homicídios em Maranguape.

Messias Borges
29 de Dezembro de 2025
A imagem mostra tabletes de maconha, caixas e sacos, dentro de uma viatura policial.
Segurança

Homem é preso com 144 kg de maconha em Fortaleza

O suspeito tentou subornar os policiais militares que realizaram a prisão.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Homem com o corpo ensanguentado está sentado em uma cadeira de plástico em um posto de combustível, com o rosto desfocado. Ao lado, policiais militares com capacetes e motocicletas prestam atendimento no local. A cena ocorre em área externa do posto, com bombas de combustível e veículos ao fundo.
Segurança

Motorista de aplicativo é atacado por criminosos no bairro Canindezinho, em Fortaleza (CE)

A 13ª Delegacia de Polícia Civil da Capital está responsável pela investigação.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Viatura branca da Perícia Forense com faixas verde e laranja estacionada em frente a um prédio público identificado como Núcleo de Perícia Forense do Ceará. Ao fundo, pessoas circulam pela entrada do edifício, que tem fachada revestida de azulejos verdes, sob céu parcialmente nublado.
Segurança

Homem morre após ser atingido por árvore em Meruoca (CE)

A vítima teria sido alertada da queda iminente da árvore, mas não conseguiu se esquivar a tempo.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Montagem com dois frames de um vídeo em que dois suspeitos são capturados e colocados no carro da polícia.
Segurança

Dupla que agrediu homem na Beira-Mar de Fortaleza por pedir respeito à faixa de pedestre é capturada

Um dos agressores vai responder por lesão corporal, ameaça e corrupção de menores, pois o segundo envolvido tem 16 anos.

Redação
27 de Dezembro de 2025
fachada da oab e fachada presidio, sap.
Segurança

A ‘serviço das facções’: relembre casos de advogados presos no Ceará em 2025

Parte dos suspeitos está com situação 'suspensa', sem poder advogar.

Emanoela Campelo de Melo
27 de Dezembro de 2025
As imagens mostram dois veículos, de cores branca e cinza, que colidiram frontalmente em uma estrada no Ceará.
Segurança

Enfermeira e motorista morrem em colisão de veículos em estrada no Ceará

Acidente aconteceu na CE-178, no Município de Santana do Acaraú.

Redação
26 de Dezembro de 2025
A imagem mostra um homem colombiano que fugiu de fazendo em Maracanaú, com a identidade preservada e fisionomia borrada, vestindo blusa roxa e calça preta, com uma bolsa preta, se alimentando próximo a um carro azul.
Segurança

Colombiano vítima de cárcere privado foge de fazenda e pede ajuda a guardas municipais em Fortaleza

Ele também relatou que trabalhava em condições análogas à escravidão.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Imagem de casal sorridente, mulher de cabelo escuro e óculos, vestida com blusa azul, ao lado de homem de cabelo castanho e camisa branca, em ambiente de festa com fundo decorado.
Segurança

Casal de idosos é morto a tiros perto de casa, no Interior do Ceará

Crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (26). A Polícia Civil investiga o caso.

Redação
26 de Dezembro de 2025
A arma do crime foi encontrada em uma área conhecida como 'Beco do Doze', no Vicente Pinzón.
Segurança

Adolescente de 16 anos é morta após testemunhar homicídio no Vicente Pinzón

A vítima supostamente também teria perdido drogas, apreendidas em operação policial.

Geovana Almeida*
26 de Dezembro de 2025
Magistrados do TJCE analisam caso no Plenário do TJCE. Colegiado está sentado, vestindo togas. Diante deles, uma mesa de marmore.
Segurança

TJ mantém condenação do Estado do Ceará por ação policial que causou cegueira em adolescente

Menino foi atingido no rosto por um projétil de menor letalidade e perdeu a visão total de um olho e a parcial de outro.

Igor Cavalcante
25 de Dezembro de 2025
local chacina da sapiranga pms atendendo a ocorrencia e sangue no chao.
Segurança

Massacre no Natal: Chacina da Sapiranga completa 4 anos e 20 réus ainda não foram a júri

Dois acusados foram condenados a 557 anos de prisão.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Plantação de Maconha em uma roça. Com plantas de porte médio.
Segurança

Policiais federais e militares do Ceará destroem plantação de maconha na região de Pacoti

Os agentes identificaram cerca de 15 mil pés do entorpecente.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Colagem de imagens. Do lado esquerdo, um dos animais resgatados, um gato. Do outro lado, uma imagem da Polícia Civil.
Segurança

Mulher acusada de maus-tratos a animais em Brejo Santo é presa em cidade do Maranhão

A mulher era procurada após a Justiça determinar a sua prisão preventiva pelo crime de maus-tratos a animais

Redação
24 de Dezembro de 2025