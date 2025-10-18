Polícia desarticula laboratório de drogas e suspeitos oferecem R$50 mil para não serem presos no CE

Nesta quinta-feira (16), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu cinco pessoas em flagrante, suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas, durante uma operação no bairro Parque Albano, em Caucaia.

Dentro do imóvel onde a prisão foi efetuada, os policiais encontraram um quilo de cocaína e materiais para seu preparo. Além disso, um automóvel, uma moto, um celular e uma quantia em dinheiro também foram apreendidos.

Em nota, a PCCE explicou que um dos suspeitos permitiu a entrada dos agentes no local e, quando questionado, admitiu o armazenamento de drogas.

Dentro do imóvel, substâncias entorpecentes estavam sendo embaladas, fazendo do ambiente uma espécie de laboratório de drogas. Durante a abordagem, os suspeitos tentaram oferecer R$ 50 mil aos agentes para não serem conduzidos à delegacia.

Os cinco foram autuados por tráfico ilícito de drogas, por associação para o tráfico e por corrupção ativa. Todos eles já possuem passagens na polícia por tráfico de drogas, e quatro por corrupção ativa.

O que se sabe?

As investigações estão à cargo da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Caucaia, onde os suspeitos foram conduzidos na quinta-feira (16).

Um dia antes (15), a PCCE apreendeu uma quantia em dinheiro na residência de outro suspeito, investigado por envolvimento com o tráfico de drogas e apontado como um possível fornecedor de entorpecentes.

A ação foi realizada no bairro Autran Nunes, em Fortaleza, e o valor apreendido não possuía comprovação de origem lícita.