Mulheres invadem prédio e furtam relógios de luxo na Beira-Mar de Fortaleza

Duas mulheres disfarçadas como praticantes de beach tennis invadiram o edifício Titan, na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza, no fim da manhã do último domingo (30), para praticar furtos.

A reportagem apurou que foram furtados, pelo menos, cinco relógios da marca Rolex. Relógios dessa marca podem custar mais de R$ 1,2 milhão. Uma bolsa contendo pertences de moradores foi encontrada no condomínio no mesmo dia da ocorrência.

A ação da dupla, que ainda não foi identificada, foi registrada por câmeras de segurança do edifício. Nas imagens, as suspeitas aparecem entrando no prédio pelo elevador de serviço portando bolsas, óculos, viseira. Uma delas ainda mexe no celular enquanto o elevador chega ao andar onde ocorreu o furto.

Porteiro demitido por justa causa

O porteiro do edifício Titan, identificado como Augusto de Nana, de 61 anos, trabalhava no local há 15 anos. Luciene Freitas, esposa de Augusto, relatou que “ele confundiu as duas com moradoras do condomínio”.

Segundo a esposa do porteiro, após o incidente, a empresa terceirizada responsável pelo prédio desligou Augusto do quadro de colaboradores por justa causa.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a ocorrência é investigada como furto qualificado. As equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas, e um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso.