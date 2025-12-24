Mulher acusada de maus-tratos a animais em Brejo Santo é presa em cidade do Maranhão

Uma mulher de 59 anos foi presa, na última terça-feira (23), na cidade de Pedreiras, no estado do Maranhão. Ela é suspeita de cometer maus-tratos a animais em um canil localizado na cidade de Brejo Santo, no Cariri cearense.

A captura foi feita por equipes da Polícia Civil do Estado do Maranhão (PCMA) em parceria com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia de Polícia Civil de Brejo Santo.

A mulher era procurada após a Justiça determinar a sua prisão preventiva pelo crime de maus-tratos a animais.

Conforme as investigações, ela é proprietária de um canil onde eram mantidos 121 animais, entre cães e gatos, em situação de maus-tratos.

Os animais foram resgatados e encaminhados para Organizações Não Governamentais (ONGs) da região do Cariri, em uma ação realizada pela PCCE, em conjunto com a Secretaria de Proteção Animal (SEPA) do município de Brejo Santo, na terça-feira (16), uma semana antes da captura da suspeita.

Após o cumprimento do mandado, a mulher, que já responde por crime ambiental e ameaça, foi conduzida até uma unidade policial. Ela agora está à disposição do Poder Judiciário.

A ofensiva também contou com o apoio da 2ª Delegacia Seccional do Interior Sul e do Departamento de Polícia do Interior Sul (DPI Sul).

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número (88) 2113-0539, da Delegacia de Polícia Civil de Brejo Santo. O sigilo e o anonimato são garantidos.