Égua é resgatada de maus-tratos em Juazeiro do Norte, e tutores são detidos
Animal foi encontrado na rua com olho vazado e dores estomacais
Uma égua foi resgatada de situação de maus-tratos em Juazeiro do Norte, no Interior do Ceará, na manhã dessa terça-feira (21). O animal foi encontrado solto na rua com o olho vazado, e dois possíveis tutores foram conduzidos à delegacia.
O resgate foi promovido pela coordenadora da Proteção Animal pela Secretaria da Proteção Animal (Sepa), Eliziane Lucena, com apoio de agentes da Guarda Civil Metropolitana. Segundo a servidora, a suspeita é de que a ferida no animal seja decorrente de uma chicotada.
Além disso, a égua, que já passou por pelo menos três tutores, também estava sofrendo com cólicas, e restos de sacolas plásticas foram encontrados em suas fezes.
Conforme relatório da GCM, o atual responsável pelo animal havia sido orientado, no último dia 10 de outubro, a levá-lo para atendimento veterinário devido ao ferimento no olho. Ao invés disso, no entanto, alegou usar dois medicamentos sem receita médica para tratar a lesão.
"Infelizmente muitos animais padecem nas mãos de tutores negligentes", declarou Eliziane Lucena, pelas redes sociais.
Animal permanece em avaliação
Após o resgate, a égua foi encaminhada para tratamento médico, e os veterinários avaliam a necessidade de uma cirurgia em razão das dores estomacais. Na manhã desta quarta-feira (22), seu estado de saúde foi considerado estável.
O atual responsável e o antigo tutor foram conduzidos à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Eles foram liberados em seguida.