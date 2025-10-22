Égua é resgatada de maus-tratos em Juazeiro do Norte, e tutores são detidos

Uma égua foi resgatada de situação de maus-tratos em Juazeiro do Norte, no Interior do Ceará, na manhã dessa terça-feira (21). O animal foi encontrado solto na rua com o olho vazado, e dois possíveis tutores foram conduzidos à delegacia.

O resgate foi promovido pela coordenadora da Proteção Animal pela Secretaria da Proteção Animal (Sepa), Eliziane Lucena, com apoio de agentes da Guarda Civil Metropolitana. Segundo a servidora, a suspeita é de que a ferida no animal seja decorrente de uma chicotada.

Além disso, a égua, que já passou por pelo menos três tutores, também estava sofrendo com cólicas, e restos de sacolas plásticas foram encontrados em suas fezes.

Conforme relatório da GCM, o atual responsável pelo animal havia sido orientado, no último dia 10 de outubro, a levá-lo para atendimento veterinário devido ao ferimento no olho. Ao invés disso, no entanto, alegou usar dois medicamentos sem receita médica para tratar a lesão.

"Infelizmente muitos animais padecem nas mãos de tutores negligentes", declarou Eliziane Lucena, pelas redes sociais.

Animal permanece em avaliação

Após o resgate, a égua foi encaminhada para tratamento médico, e os veterinários avaliam a necessidade de uma cirurgia em razão das dores estomacais. Na manhã desta quarta-feira (22), seu estado de saúde foi considerado estável.

O atual responsável e o antigo tutor foram conduzidos à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Eles foram liberados em seguida.