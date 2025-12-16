Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

OAB-CE recorre na Justiça contra captação de conversas entre presos e advogados

A medida judicial vale por 180 dias, cerca de 6 meses.

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
(Atualizado às 18:34)
Segurança
Unidade Prisional de Segurança Máxima do Estado, localizada em Aquiraz, no Ceará.
Legenda: Sistema foi instalado na Unidade Prisional de Segurança Máxima do Estado, localizada em Aquiraz.
Foto: Carlos Gibaja e Thiara Montefusco / Governo do Ceará.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará (OAB-CE) anunciou, nesta terça-feira (16), que recorreu contra a decisão do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) que autoriza a captação de conversas entre presos e advogados na Unidade Prisional de Segurança Máxima do Estado, localizada em Aquiraz, no Ceará.

A medida foi determinada pela 3ª Câmara Criminal do TJCE, ao acatar pleito do Ministério Público Estadual. A tecnologia, já utilizada em presídios federais, com o objetivo de intensificar o controle sobre a comunicação de detentos de alta periculosidade, foi instalada nessa segunda-feira (15).

A medida judicial vale por 180 dias (cerca de 6 meses). Após esse prazo, a Justiça deve avaliar se prorroga ou encerra a captação ambiental na Unidade de Segurança Máxima.

A presidente da OAB-CE, Christiane Leitão, afirmou que a medida é inconstitucional e que a Ordem já recorreu ao TJCE e analisa a possibilidade de recorrer às instâncias superiores, se necessário.

“Entendemos que essa decisão afronta diretamente a prerrogativa do advogado prevista no artigo 7º do Estatuto da Advocacia e da OAB, que assegura o direito à entrevista reservada com o cliente, além de estar expressamente prevista na Lei de Execução Penal. Trata-se também de uma violação à Constituição Federal, por comprometer a ampla defesa”, pontuou Christiane.

Veja também

teaser image
Segurança

Sistema para captar conversas entre presos e advogados é instalado no Ceará

teaser image
Segurança

O que se sabe sobre decisão judicial para captar conversas entre presos e advogados no CE

teaser image
Segurança

Justiça autoriza captação ambiental de conversas entre presos e advogados em presídio no CE

“ENFRAQUECIMENTO DO DIREITO DE DEFESA”

Foto de Christiane Leitão.
Legenda: Christiane Leitão, presidente da OAB-CE.
Foto: Davi Rocha / SVM.

Para a presidente, a decisão viola frontalmente garantias fundamentais do exercício da advocacia e do próprio sistema de justiça. Segundo ela, nenhuma política de segurança pode justificar o enfraquecimento do direito de defesa e das prerrogativas profissionais, que são instrumentos de proteção do cidadão.

“Não é razoável que, de forma antecipada, terceiros tenham acesso às tratativas entre advogado e cliente. Repudiamos quaisquer generalizações que atinjam a honra e a dignidade da advocacia cearense, formada, em sua imensa maioria, por profissionais éticos”, disse Christiane. 

A presidente afirma que, havendo eventual conduta ilícita por parte de advogado, a própria OAB dispõe de mecanismos institucionais para a devida apuração, por meio do Tribunal de Ética e Disciplina, sempre com observância do devido processo legal. 

“O que não se pode admitir é que toda a advocacia seja submetida a monitoramento, como se houvesse uma presunção coletiva de irregularidade. Trata-se de medida extrema, que afronta o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa”, completou.

“MUDANÇA PREOCUPANTE”

O diretor adjunto de Prerrogativas da OAB-CE, Márcio Vitor Meyer de Albuquerque, destacou que a Ordem acompanha o caso desde a primeira instância e que a decisão representa uma mudança preocupante de entendimento. 

“A OAB-CE tem acompanhado esse caso desde o início. Em primeira instância, na Vara da Corregedoria dos Presídios, o juiz corregedor negou o pleito do Ministério Público. No entanto, no Tribunal de Justiça houve essa mudança de posicionamento, e os desembargadores determinaram o monitoramento das conversas. Diante disso, estamos ingressando com todos os recursos cabíveis nas instâncias superiores”, afirmou.

A OAB-CE, em comunicado, reiterou que seguirá na defesa das prerrogativas da advocacia e do Estado Democrático de Direito, mantendo-se distante de qualquer politização do tema.

PRESOS FACCIONADOS

Presidio em Aquiraz.
Legenda: A tecnologia foi adotada a partir de pedido formalizado pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).
Foto: Divulgação/MPCE.

Conforme noticiado pelo Diário do Nordeste, a maioria dos presos que se encontra na Penitenciária de Segurança Máxima é apontada como liderança de facções criminosas que atuam no Ceará. Assim, o sistema evitaria que os chefes de facções criminosas que estão presos ordenem crimes a serem cometidos nas ruas, transmitidos por advogados.

Nessa segunda, o procurador-geral de Justiça, Haley Carvalho, esteve na unidade para verificar de perto a implantação do sistema e avaliar os dispositivos de segurança atualmente em operação. Ele esteve acompanhado de promotores de Justiça que atuam diretamente em órgãos de investigação e inteligência do MP.

“Essa é uma medida estratégica para romper a cadeia de comando entre os chefes de facções e o mundo externo. Com esse nível de monitoramento, o Estado do Ceará dá um passo importante no enfrentamento à criminalidade organizada e reafirma o protagonismo do Ministério Público nesse processo”, afirmou o PGJ.

O que se sabe sobre o recurso

Imagem mostra tecnologia em presídio de Awuiraz.
Legenda: O procurador-geral de Justiça, Haley Carvalho, esteve na unidade para verificar de perto a implantação do sistema.
Foto: Divulgação/MPCE.

tecnologia foi noticiada pelo Diário do Nordeste em novembro. De acordo com o MPCE, "a medida representa um marco para a segurança pública estadual".

"Até então, a ausência de autorização para gravação ambiental era uma das principais justificativas para transferências de presos dessa unidade para o sistema prisional federal. Agora, com a nova estrutura, o Ceará passa a contar com o mesmo nível de controle adotado nos presídios federais de segurança máxima”, afirmou o MPCE.

O secretário executivo de Planejamento e Gestão Interna da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP-CE), Álvaro Maciel, também esteve presente na instalação.

Também participaram da visita os promotores de Justiça Adriano Saraiva, coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco); Breno Rangel, coordenador do Núcleo de Apoio Técnico à Investigação (Nati); Nelson Gesteira, do Núcleo de Segurança Institucional e Inteligência (Nusit); e Patrick de Oliveira, também integrante do Gaeco.

Assuntos Relacionados
Unidade Prisional de Segurança Máxima do Estado, localizada em Aquiraz, no Ceará.
Segurança

OAB-CE recorre na Justiça contra captação de conversas entre presos e advogados

A medida judicial vale por 180 dias, cerca de 6 meses.

Bergson Araujo Costa
Há 54 minutos
policiais com o advogado victor, preso no ceara.
Segurança

Advogado é preso suspeito de transportar bilhetes de chefe do Comando Vermelho no Ceará

Victor estava foragido há quase sete meses.

Redação
16 de Dezembro de 2025
fachada forum clovis bevilaqua.
Segurança

'Bin Laden', 'Irmão Tenebroso' e outros três homens são condenados por integrar facção no CE

Na lista dos condenados está também uma mulher que se dizia cuidadora de idosos.

Emanoela Campelo de Melo
16 de Dezembro de 2025
pessoa no celular jogando jogo do tigrinho.
Segurança

Jogo do Tigrinho: Justiça nega que influenciadora denunciada retome conta no Instagram

Paloma é acusada por integrar organização criminosa.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Feminicídio 2025
Segurança

‘Até que a morte os separe’: em 80% dos feminicídios o autor é o companheiro ou ex da vítima

Geovana Almeida*
16 de Dezembro de 2025
Imagem de arte moderna com elementos abstratos, incluindo silhuetas de mãos, figuras humanas e formas geométricas em um fundo de madeira.
Segurança

Por que mais de 270 mulheres foram vítimas de feminicídio no Ceará em sete anos?

Geovana Almeida*
16 de Dezembro de 2025
Imagem mostra armas
Segurança

Quadrilha é presa sob suspeita de expulsar moradores e pichar bairros de Fortaleza

Os suspeitos atuavam nos bairros Mondubim e Aracapé, segundo a polícia.

Redação
15 de Dezembro de 2025
Presidio em Aquiraz.
Segurança

Sistema para captar conversas entre presos e advogados é instalado no Ceará

A medida judicial vale por 180 dias.

Bergson Araujo Costa
15 de Dezembro de 2025
Sequestrador de vítima que pulou de carro em movimento preso ao lado de dois policiais civis.
Segurança

Sequestradores de vítima que pulou de carro em movimento são presos no Ceará

As vítimas seriam executadas e queimadas dentro do veículo, segundo relato de uma delas.

Geovana Almeida*
15 de Dezembro de 2025
A imagem mostra o governador do Ceará Elmano de Freitas, sentado, com as mãos em cima da mesa, durante entrevista, em um estúdio do Sistema Verdes Mares.
Segurança

Elmano anuncia três novos presídios com um total de 4 mil vagas no Ceará

Medida visa desafogar presídios superlotados, segundo o governador.

Messias Borges
15 de Dezembro de 2025
carro com capo aberto, caso kaianne.
Segurança

'O capô aberto': 3º episódio de 'Sigilo Quebrado' mostra reviravolta no 'Caso Kaianne'

O inquérito revela a "engenharia criminosa".

Redação
15 de Dezembro de 2025
Casal de mulheres denuncia homofobia após ser expulso de bar no Ceará
Segurança

Casal de mulheres denuncia homofobia após ser expulso de bar no Ceará

Beijo teria motivado a revolta de dono do estabelecimento em Missão Velha, no Cariri.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Estrada asfaltada de pista simples atravessando uma área urbana, com faixas amarelas centrais e sinalização viária. Dois carros circulam em sentidos opostos. Ao redor da via há casas com telhados de cerâmica, vegetação seca e algumas palmeiras, além de morros ao fundo sob céu claro.
Segurança

Policial morre em acidente de carro na CE-257, em Santa Quitéria (CE)

Antônio Dionathan Eugênio Ávila integrava a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) há dez anos.

Redação
14 de Dezembro de 2025
viatura da policia interior sul.
Segurança

'Nova Okaida': quem são os membros da facção condenados a 40 anos de prisão no Ceará

Um terceiro acusado foi absolvido por todos os crimes.

Emanoela Campelo de Melo
14 de Dezembro de 2025
A imagem mostra uma viatura da Polícia Militar do Ceará, de cores preto e branco.
Segurança

Homem é preso por matar o próprio irmão com golpes de foice no Ceará

A arma utilizada no crime foi apreendida pela Polícia Militar.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Foto de um agente da polícia civil.
Segurança

Três homens são indiciados por produzir vídeos exaltando o crime no CE

Investigações iniciaram ainda em 2023.

Redação
14 de Dezembro de 2025
A imagem mostra um perito forense, de costas, blusa azul, olhando para um computador, onde ele realiza uma análise balística.
Segurança

Fortaleza é a 3ª cidade do Brasil com mais inserções no banco nacional de análises balísticas

Os peritos encontraram 573 ligações de elementos balísticos apreendidos na capital cearense com outras ocorrências.

Messias Borges
14 de Dezembro de 2025
Motorista arrancou arma da mão de assaltante enquanto dirigia com suspeito pendurado no carro
Segurança

Motorista arrancou arma da mão de assaltante enquanto dirigia com suspeito pendurado no carro

Episódio ocorrido em Fortaleza (CE) fez com que vítima iniciasse uma vaquinha para pagar prejuízos.

Letícia do Vale
13 de Dezembro de 2025
Homem caminha com braços amarrados e pano na boca após pular de carro em movimento e escapar de sequestro.
Segurança

Homem pula de carro com braços amarrados e escapa de sequestro no Ceará

O caso foi enquadrado nos crimes de sequestro e cárcere privado, lesão corporal e ameaça.

Gabriela Custódio
13 de Dezembro de 2025
Três policiais militares ao lado de uma viatura.
Segurança

Adolescente é apreendido em Maranguape (CE), suspeito de matar homem em frente à criança

Ele já tinha dois atos infracionais análogos ao crime de homicídio.

Redação
13 de Dezembro de 2025