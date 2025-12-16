Diário do Nordeste
Advogado é preso suspeito de transportar bilhetes de chefe do Comando Vermelho no Ceará

Victor estava foragido há quase sete meses.

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
(Atualizado às 16:32)
Segurança
policiais com o advogado victor, preso no ceara.
Legenda: Policiais militares cumpriram o mandado de prisão em aberto contra o advogado.
Foto: Reprodução.

O advogado Victor de Alencar Gomes Magalhães foi preso nesta terça-feira (16), em uma quadra de beach tennis, na cidade de Iracema, Interior do Ceará. O homem é suspeito de se valer da profissão para transportar bilhetes de um chefe da facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV) no Estado, atualmente detido em um presídio cearense, para os comparsas soltos.

Victor estava na condição de foragido há quase sete meses, quando foi deflagrada a 'Operação Além do Ofício'. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), PMs prenderam o advogado na madrugada desta terça.

O suspeito tentou utilizar o nome do irmão para despistar os policiais "e ainda quis evitar a apreensão do celular, mas foi preso e teve o aparelho apreendido", conforme a Pasta. A defesa de Victor não foi localizada pela reportagem.

Consta no Cadastro Nacional dos Advogados (CNA) que Victor atualmente está com 'situação suspensa'. 

[ATUALIZAÇÃO às 16h31]

A Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará disse por nota que está acompanhando todos os fatos que resultaram na prisão do advogado no município de Iracema-CE.

"A Ordem cearense também informa que o advogado está suspenso e respondendo a processo disciplinar no Tribunal de Ética e Disciplina (TED/OAB-CE). Por meio da Diretoria de Prerrogativas e do Centro de Apoio ao Advogado, a OAB-CE acompanha o caso para garantir a legalidade da prisão e também que o acusado tenha assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, bem como à sala de estado maior", disseram. 

INVESTIGADO PELA DRACO

Victor de Alencar Gomes Magalhães tem 29 anos e é apontado pelos investigadores da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado do Interior Norte (Draco Norte), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), como integrante do Comando Vermelho.

O suspeito foi indiciado pela PCCE pelos crimes de integrar organização criminosa e associação para o tráfico de drogas

Na primeira fase da 'Operação Além do Ofício' uma advogada foi presa. Monika Fernandes Portela é suspeita de auxiliar o colega de profissão no transporte dos bilhetes da facção.

A prisão ocorreu na residência da advogada, no bairro Campo dos Velhos, em Sobral, na Região Norte do Ceará. Durante as buscas no imóvel, os policiais civis apreenderam bilhetes com mensagens que teriam sido escritas por presos ligados ao Comando Vermelho.

Os bilhetes transportados pelos advogados investigados seriam enviados principalmente por Francisco Clever Carneiro Freitas, conhecido como 'Careca', apontado como um líder do Comando Vermelho na Região Norte do Ceará.

'Careca' está detido em um presídio de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A Polícia levantou informações que o detento conseguia dar ordens para a prática de ações criminosas, que tinham como destinatários comparsas que atuam na Região Norte, a partir dos bilhetes transportados pelos advogados.

