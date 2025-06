Quem é a advogada presa em Sobral com bilhetes que teriam sido escritos por detentos ligados ao CV

Dois advogados foram alvos da Operação Além do Ofício, deflagrada pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), na última terça-feira (10), para desarticular um esquema de comunicação ilícita da facção carioca Comando Vermelho (CV) em presídios cearenses. Uma profissional do Direito foi presa por força de mandado de prisão preventiva, enquanto um colega de profissão não foi localizado e passou a ser considerado como foragido da justiça.

A Polícia Civil não divulgou a identificação dos investigados. A reportagem apurou que a advogada presa na Operação Além do Ofício é Monika Fernandes Portela, que já tinha sido detida em flagrante, em dezembro de 2023, por integrar organização criminosa - motivo pelo qual foi condenada à prisão, no último dia 5 de junho.

Monika Portela foi capturada na sua residência, no bairro Campo dos Velhos, em Sobral, na Região Norte do Estado. Durante as buscas, os policiais civis encontraram bilhetes com mensagens que teriam sido escritas por membros do Comando Vermelho presos. O material foi apreendido e será analisado pela Polícia Civil.

8 mandados de prisão preventiva e 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, em Fortaleza e Sobral. Dentre os presos, seis estavam em liberdade e dois já se encontravam detidos no Sistema Penitenciário cearense (em presídios de Sobral e Itaitinga). Três suspeitos estão foragidos.

A defesa de Monika Portela, realizada pelo advogado Charles Antônio, ponderou que o processo da Operação Além do Ofício "está em sigilo total, então não sabemos do conteúdo e dos fundamentos da prisão. Pedi habilitação, estou aguardando deferimento". "Sobre a condenação, não é definitiva", enfatizou.

Apesar da condenação judicial e das prisões, a advogada Monika Fernandes Portela está em situação regular no Cadastro Nacional dos Advogados (CNA) da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), conforme consulta ao site realizada na tarde da última quarta (11).

A OAB Secção Ceará (OAB-CE) foi questionada sobre a nova prisão da advogada e o fato de outro advogado estar foragido, por envolvimento com uma facção criminosa e disse, por nota, que, "através da Subsecção de Sobral e do Centro de Apoio e Defesa à Advocacia, acompanhou a operação 'Além do Ofício', deflagrada na manhã desta quarta-feira (11/06), que prendeu uma advogada suspeita de repassar bilhetes a presidiários e para criminosos em liberdade".

"A Ordem esteve presente no momento da busca e apreensão, da prisão, da audiência de custódia e acompanha todos os fatos, prezando sempre pela garantia da legalidade da prisão e também para que a acusada tenha assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. E, caso haja comprovação de envolvimento da advogada, informamos que a OAB-CE irá realizar abertura de procedimentos internos disciplinares no Tribunal de Ética e Disciplina (TED)", completou a OAB.

Veja também Segurança 'Barões da droga': MPCE denuncia 192 membros da facção CV por mega esquema de tráfico interestadual Segurança Membros do Comando Vermelho que extorquiam donos de operadoras de internet são presos em Fortaleza

Como funcionava o esquema criminoso

A Opração Além do Ofício foi coordenada pelo Departamento de Repressão às Organizações Criminosas (DRCO), com apoio do Departamento de Policia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte) e da Delegacia de Combate as Organizações Criminosas Organizadas do Interior Norte (Draco Norte). Cerca de 70 policiais civis participaram do cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão contra o grupo criminoso, em Fortaleza e Sobral.

O titular da Draco Norte, delegado Lucídio Gomes, informou ao Diário do Nordeste que a Operação é um desdobramento de uma ação realizada em 2024, quando a Polícia Civil identificou participantes de um esquema criminoso de tráfico de drogas ativo em Sobral.

Dois advogados agiam na condição de mensageiro. Eles traziam bilhetes de criminosos presos e entregavam para pessoas que davam continuação ao tráfico de drogas. Eram informações e ordens relacionadas à contabilidade, aos pontos de venda de drogas e às cobranças de dívidas". Lucídio Gomes Delegado da Polícia Civil

Um homem que atuava como uma espécie de "químico" (sem formação) da facção criminosa também foi preso. Ele misturava drogas com outras substâncias, inclusive creatina, para aumentar a quantidade de entorpecente que seria vendido, segundo o titular da Draco Norte.

Outro alvo da Operação foi um líder da facção criminosa Comando Vermelho em Sobral, que já está detido em um presídio em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A Polícia levantou informações que o detento conseguia se comunicar com comparsas, no Município da Região Norte, através de bilhetes enviados pelos advogados.

Advogada foi condenada à prisão

A advogada Monika Fernandes Portela foi condenada a 4 anos e 8 meses de reclusão, pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas, no último dia 5 de junho, conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste. Porém, o colegiado de juízes que atua na Vara concedeu à ré o direito de aguardar o trânsito em julgado do processo. A condenação cabe recurso.

Monika Portela foi presa em flagrante, no dia 19 de dezembro de 2023, durante uma operação da Polícia Civil contra a atuação da facção Comando Vermelho em Sobral. Na ocasião, a advogada teria escondido o aparelho celular da sua cliente, uma mulher identificada como Ana Karini de Souza Gomes, que seria uma das lideranças da organização criminosa.

"Destaco que a prova colhida nos autos revela que a denunciada Monika Fernandes Portela tentou obstruir as investigações acerca da atuação do Comando Vermelho no município de Sobral, ao tentar esconder o aparelho celular do alvo da operação Ana Karini, que é suposta liderança do referido grupo criminoso, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão", considerou a Vara de Delitos de Organizações Criminosas, na decisão.