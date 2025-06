Advogada e membros de facção são presos por esquema de comunicação ilícita em presídio no Ceará

Uma advogada e membros da facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV) foram presos em uma operação da Polícia Civil do Ceará (PCCE), nesta quarta-feira (11), por suspeita de participarem de um esquema de comunicação ilícita em presídios estaduais.

Cerca de 70 policiais civis participam do cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão contra o grupo criminoso, em Fortaleza e Sobral (Município da Região Norte do Ceará), desde as primeiras horas do dia, na Operação Além do Ofício.

Pelo menos oito mandados de prisão foram cumpridos - sendo seis contra pessoas que estavam em liberdade e dois contra suspeitos já detidos em unidades prisionais de Sobral e da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A Polícia Civil confirmou que uma advogada está entre os suspeitos presos. Outro advogado é procurado pelos policiais. Os profissionais do Direito levavam e traziam informações dos presídios para as ruas, que colaboravam para as ações da organização criminosa, segundo as investigações.

A Operação é coordenada pelo Departamento de Repressão às Organizações Criminosas (DRCO), com apoio do Departamento de Policia Civil do Interior Norte e da Delegacia de Combate as Organizações Criminosas Organizadas do Interior Norte (Draco Norte).