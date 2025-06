Operação cumpre 7 mandados de prisão contra facção criminosa atuante em tráfico de drogas no Ceará

Um grupo criminoso que atua no tráfico de drogas na região Centro Sul do Ceará foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Estado (PCCE), que resultou em sete mandados de prisão cumpridos nesta terça-feira (10). Foram cinco prisões em Iguatu e dois mandados executados em unidades prisionais de Juazeiro do Norte e São Paulo (SP).

A Operação Sentinela Sul foi deflagrada pelo Departamento de Polícia do Interior Sul e pela Delegacia Seccional de Iguatu e teve ainda apoio da Delegacia Municipal de Jucás. Os alvos foram homens entre 20 e 25 anos, suspeitos de envolvimento em crimes como tráfico de drogas e integrar organização criminosa.

Em Iguatu, um dos suspeitos foi flagrado com uma pequena porção de cocaína e autuado em flagrante por posse de entorpecente. Na força-tarefa no município foram apreendidos ainda três celulares e uma quantia de dinheiro em espécie.

Monitoramento e ações de inteligência

A operação monitorou e utilizou ações de inteligência para identificar as atividades criminosas e as rotas de atuação dos criminosos. Segundo o Diário do Nordeste apurou, há, pelo menos, dezenas de pessoas envolvidas.

Por meio das investigações, a Delegacia Regional de Iguatu representou à Vara de Delitos de Organizações Criminosas e conseguiu os mandados de prisão. Foram expedidos mandados para 11 alvos, mas somente sete foram localizados.