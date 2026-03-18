Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

MPCE deflagra operação contra membros de organização criminosa no Estado

Com apoio da Polícia Civil, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em três municípios e em uma penitenciaria.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Fachada do MPCE.
Legenda: Os materiais apreendidos subsidiarão a continuidade das investigações.
Foto: Thiago Gadelha.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (18), uma operação contra membros de uma organização criminosa atuante no Estado. 

Por meio da ação, batizada de Operação Epílogo, agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), e com apoio de policiais civis, cumpriram seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Fortaleza, Caucaia e Acaraú.

Uma ordem judicial também foi cumprida em uma unidade do sistema penal do Estado.

Veja também

teaser image
Ceará

Procon autua supermercados com alimentos estragados e insetos em Paracuru, no Ceará

teaser image
Ceará

Dia de São José: Confira programação de missas e celebrações nesta quarta (19)

Investigação

Segundo o MPCE, as investigações tiveram início a partir da extração e análise de dados de um dispositivo eletrônico apreendido, o que resultou na apresentação de denúncia pelo Gaeco contra os acusados perante a Vara de Delitos de Organizações Criminosas.

Foram constatadas informações relevantes sobre o funcionamento de uma facção criminosa armada, incluindo registros da dinâmica conhecida como "cara-crachá", utilizada pelos grupos criminosos para identificar os integrantes. 

Entre os denunciados, foi identificado um membro vinculado a um dos níveis mais elevados da organização, conhecido como “geral do estado”. Os materiais apreendidos subsidiarão a continuidade das investigações, que seguem em segredo de justiça. 

Assuntos Relacionados
Policiais em preparação contra grupo especializado em fraudes contra concursos.
Segurança

PM do Ceará é preso em Pernambuco por suspeita de fraude em concurso no Tocantins

Grupo fazia prova por participantes por valores de até R$ 50 mil.

Mylena Gadelha e João Lima Neto
Há 52 minutos
Fachada do MPCE.
Segurança

MPCE deflagra operação contra membros de organização criminosa no Estado

Com apoio da Polícia Civil, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em três municípios e em uma penitenciaria.

Redação
Há 1 hora
Foto de uma farda da polícia civil para ilustrar matéria sobre homem é preso por perseguição e violência psicológica contra ex-companheira.
Segurança

Homem é preso por perseguição e violência psicológica contra ex-companheira no CE

No dia da prisão, ele teria ido até o local de trabalho da vítima.

Redação
17 de Março de 2026
Corrida de rua.
Segurança

Justiça converte em preventiva prisão de homem que atropelou atleta em corrida de rua em Fortaleza

Na decisão, juiz considerou os antecedentes criminais do suspeito.

Redação
17 de Março de 2026
Polícia capturou imagens de Gilcivan ostentando armas em redes sociais.
Segurança

Chefe do PCC de Sobral é preso durante operação policial em São Paulo

Ele utilizava redes sociais para ostentar armas de fogo e atuava no envio de entorpecentes do sudeste para o Ceará.

Redação
17 de Março de 2026
Chefe de grupo criminoso é preso durante operação no Ceará
Segurança

Chefe de grupo criminoso é preso durante operação no Ceará

Ações com foco no combate à atuação de facções de origem carioca ocorreram em Fortaleza, Chorozinho e São Gonçalo do Amarante.

Redação
17 de Março de 2026
Segurança

Dois homens morrem após colisão de veículo contra poste no bairro Luciano Cavalcante

Delegacia do 4º Distrito Policial investiga o caso.

Redação
16 de Março de 2026
Populares informaram que PM estaria ameaçando pessoas com arma e spray.
Segurança

PM embriagado é levado ao Presídio Militar por ameaçar pessoas com arma em serviço

Em Fortaleza, moradores relataram que o militar jogou até spray em transeuntes da Praça da Cidade 2000.

Redação
16 de Março de 2026
cena crime faixa interditando bar, fortaleza, corpo no chao.
Segurança

Segurança de 'cabaré' acusado de matar cliente em Fortaleza deve ir a julgamento

Réu diz ter agido em legítima defesa.

Redação
15 de Março de 2026
ex secretario morto vitima sorrindo foto posada de francisco tavares
Segurança

Ex-secretário de Aurora, no Ceará, é morto a tiros

Até a tarde deste sábado (14) nenhum suspeito pelo crime foi preso.

Redação
14 de Março de 2026
Foto da fachada de uma oficina em Caucaia que seria usada de fachada para lavagem de dinheiro da facção criminosa Massa.
Segurança

Expulsão de moradores e uso de laranjas: como funcionava esquema da facção Massa em Caucaia

Grupo movimentou mais de R$ 8 milhões em dinheiro supostamente oriundo de atividades criminosas.

Matheus Facundo
14 de Março de 2026
marido leonardo e kaianne vitima
Segurança

Caso Kaianne: Justiça marca júri de marido acusado de planejar morte da esposa para ficar com seguro

O executor do crime também deve sentar no banco dos réus.

Emanoela Campelo de Melo
13 de Março de 2026
Policial militar José de Araújo Dantas Filho.
Segurança

Capitão da PM faz membros do CV apagarem pichações da facção em Carnaubal, no Ceará

Suspeitos aparecem nas imagens pintando monumentos em uma praça da cidade.

Redação
13 de Março de 2026
Montagem de fotos que mostra torcedores brigando nas ruas de Fortaleza antes do jogo entre Ceará e Fortaleza.
Segurança

Justiça do Ceará manda soltar mais 79 torcedores; veja lista com nomes

Apesar da soltura, o grupo fica impedido de comparecer a jogos em estádios no Ceará.

Emanoela Campelo de Melo
13 de Março de 2026
Animal sofreu uma lesão na cabeça.
Segurança

Homem é preso suspeito de atacar cadela com faca e madeira em Juazeiro do Norte

O suspeito foi contido por moradores da região e ainda estava com o objeto utilizado na agressão.

Redação
13 de Março de 2026
policia federal agente de costas fachada pf.
Segurança

De Fortaleza a Madagascar: barbeiro é condenado por tráfico internacional de drogas

O homem foi preso em flagrante no Aeroporto Internacional de Fortaleza.

Emanoela Campelo de Melo
13 de Março de 2026
Homem agrediu vítima com socos e golpes de madeira.
Segurança

Homem é denunciado por estuprar e tentar matar companheira a pauladas em Acopiara

O acusado mantinha um relacionamento com a vítima havia cerca de quatro meses.

Redação
12 de Março de 2026
fachada boate viatura pcce e homem preso.
Segurança

Quem é o 'Coroa', chefe do Comando Vermelho e sócio de boate preso no Ceará

A prisão feita por policiais civis aconteceu no âmbito da ‘Operação Impacto III’.

Emanoela Campelo de Melo
12 de Março de 2026
Vereadores de Morada Nova são alvos de prisão preventiva da PF
Segurança

Vereadores de Morada Nova são alvos de prisão preventiva da PF

A ação investiga um esquema envolvendo organização criminosa em financiamento ilícito de campanhas eleitorais.

Redação
12 de Março de 2026
Foto do vereador do Crato Francisco Thiago Gomes de Oliveira.
Segurança

Vereador do Crato preso por descumprir medida protetiva é solto em audiência de custódia

Thiago Gomes tem antecedentes criminais e é acusado de agredir ex-companheira.

Redação
11 de Março de 2026