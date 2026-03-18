MPCE deflagra operação contra membros de organização criminosa no Estado

O Ministério Público do Ceará (MPCE) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (18), uma operação contra membros de uma organização criminosa atuante no Estado.

Por meio da ação, batizada de Operação Epílogo, agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), e com apoio de policiais civis, cumpriram seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Fortaleza, Caucaia e Acaraú.

Uma ordem judicial também foi cumprida em uma unidade do sistema penal do Estado.

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Investigação

Segundo o MPCE, as investigações tiveram início a partir da extração e análise de dados de um dispositivo eletrônico apreendido, o que resultou na apresentação de denúncia pelo Gaeco contra os acusados perante a Vara de Delitos de Organizações Criminosas.

Foram constatadas informações relevantes sobre o funcionamento de uma facção criminosa armada, incluindo registros da dinâmica conhecida como "cara-crachá", utilizada pelos grupos criminosos para identificar os integrantes.

Entre os denunciados, foi identificado um membro vinculado a um dos níveis mais elevados da organização, conhecido como “geral do estado”. Os materiais apreendidos subsidiarão a continuidade das investigações, que seguem em segredo de justiça.