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Ex-PM condenado pela Chacina do Curió chega ao sistema prisional do CE após quase 3 anos da sentença

O ex-agente de segurança ficou foragido por anos nos Estados Unidos, e só chegou ao Brasil após ser extraditado em setembro do ano passado.

Escrito por
Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
Segurança
Foto do ex-PM Antônio José de Abreu Vidal, condenado pela Chacina do Curió, sendo preso pelo ICE nos Estados Unidos.
Legenda: Antônio José foi condenado por mortes, três tentativas de homicídios e quatro crimes de tortura.
Foto: Divulgação/ICE-EUA.

O ex-policial militar Antônio José de Abreu Vidal Filho, condenado em 2023 a 238 anos prisão por participação na Chacina do Curió, chegou ao sistema prisional cearense na última sexta-feira (1º). Ele estava preso em Minas Gerais desde setembro do ano passado, quando foi extraditado dos Estados Unidos, onde ficou foragido após o julgamento da matança de 11 pessoas ocorrida em Fortaleza em 2015.

Antônio José está recolhido na Unidade Prisional de Triagem e Observação Criminológica (UP-TOC), situada no Complexo Penitenciário de Aquiraz, segundo certidão da 1ª Vara do Júri, obtida pela reportagem. 

O juiz Marcos Aurelio Marques Nogueira intimou o Ministério Público do Ceará (MPCE) e a defesa do ex-policial, além de comunicar a 2ª Vara de Execução Penal. O processo de recambiamento de Minas Gerais ao Ceará durou mais de 7 meses, e a demora chegou a ser questionada pelo magistrado. 

Além da condenação na Justiça cearense, o ex-PM foi sentenciado a 16 meses de prisão pelo Tribunal de Boston, cidade dos EUA, por mentir no pedido de asilo durante uma audiência de imigração, fato que o fez ser extraditado. Em território estadunidense, ele foi capturado pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE (sigla em inglês). 

Abreu Vidal Filho passou pelo processo de extradição por via diplomática, por meio do Ministério da Justiça e do Ministério das Relações Exteriores. O ex-agente de segurança foi preso em MG pela Polícia Federal (PF), por meio do Núcleo de Cooperação Internacional. 

O condenado estava em um voo de deportados que veio dos EUA com destino ao Aeroporto de Confins. 

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Ele entrou no país por Miami, cidade do estado norte-americano da Flórida, e durante seu tempo por lá, teve uma filha. José teria prestado informações falsas aos EUA dizendo que nunca foi preso ou condenado por qualquer crime no Brasil.

Em junho de 2023, ele fez parte do primeiro grupo de policiais militares que foram condenados pela Chacina do Curió. Durante o júri, Abreu foi interrogado via videoconferência e, na chamada, era possível perceber que o réu respondia às perguntas estando dentro de um carro.

Inicialmente, ele foi condenado a 275 anos e 11 meses de prisão pelas mortes, três tentativas de homicídios e quatro crimes de tortura. Entretanto, a defesa recorreu da sentença e em 2º Grau a pena foi reduzida para 238 anos, três meses e 15 dias de reclusão. 

Antônio José foi condenado junto aos outros ex-PMs Ideraldo Amâncio, Marcus Vinícius Sousa da Costa e Wellington Veras Chagas. No total, os júris do Curió condenaram 8 PMs pela chacina. 

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