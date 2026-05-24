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Veja o Resultado da Mega-Sena 3010 deste domingo (24/05); prêmio é de R$ 320 milhões

Sorteio especial acontece às 11h e prêmio não acumula. Confira os números sorteados.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
24 de Maio de 2026 - 09:11 (Atualizado às 09:24)
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Legenda: O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 5,00.
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil.

A Mega-Sena pode 3010 pagar até R$ 320 milhões neste domingo (24/05).

O concurso celebra o anivesário de 30 anos da loteria da Caixa e acontece em horário especial neste domingo, a partir das 11h. O sorteio será transmitido ao vivo pelo perfil das redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no Youtube.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados às terças, quintas e aos sábados.

Resultado Mega-Sena do concurso 3010

O resultado será divulgado no Diário do Nordeste após sorteio pela Caixa Econômica Federal.

Mega-Sena 3010: tudo sobre o concurso especial

Excepcionalmente, o concurso 3010 da Mega-Sena celebra os 30 anos da loteria da Caixa Econômica Federal e não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa - com o acerto de 5 números - e assim por diante.

Inicialmente, o prêmio era estimado em R$ 150 milhões, mas o montante foi atualizado para R$ 320 milhões no último sábado (23). 

As apostas exclusivas iniciaram no dia 26 de abril. Devido ao sorteio, a Caixa não realizou outros concursos da Mega-Sena.  

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 20:30h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

  • 1 em 50.063.860 para a Sena
  • 1 em 154.518 para a Quina
  • e 1 em 2.332 para a Quadra

VC Repórter

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