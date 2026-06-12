Inadimplência bate recorde no Brasil e atinge marca histórica em oito estados; veja ranking

A inadimplência da carteira de crédito no Brasil atingiu 4,44% em abril de 2026, igualando o maior patamar da série histórica do Banco Central, iniciada em março de 2011.

Na pessoa física, a taxa chegou a 5,37%, enquanto na pessoa jurídica, a 2,84%. Nos últimos 12 meses, a inadimplência total subiu 0,94 ponto percentual.

Dos 27 estados, 23 registram inadimplência acima da média nacional. Maranhão lidera o ranking, com 8,59%, seguido por Tocantins (8,03%) e Acre (6,99%).

Na outra ponta, Distrito Federal (3,29%), Santa Catarina (3,72%) e São Paulo (3,84%) apresentam as menores taxas do País.

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Veja o ranking de inadimplência por estado — abril de 2026 (em %)

1º Maranhão 8,59%;

2º Tocantins 8,03%;

3º Acre 6,99%;

4º Amapá 6,67%;

5º Goiás 6,59%;

6º Rondônia 6,55%;

7º Pará 6,30%;

8º Mato Grosso do Sul 6,23%;

9º Roraima 5,96%;

10º Amazonas 5,94%;

11º Paraíba 5,87%;

12º Bahia 5,76%;

13º Mato Grosso 5,73%;

14º Alagoas 5,56%;

15º Pernambuco 5,40%;

16º Sergipe 5,25%;

17º Rio Grande do Norte 5,16%;

18º Ceará 5,08%;

19º Piauí 4,88%;

20º Rio Grande do Sul 4,79%;

21º Minas Gerais 4,65%;

22º Rio de Janeiro 4,49%;

23º Paraná 4,45%;

24º Espírito Santo 3,91%;

25º São Paulo 3,84%;

26º Santa Catarina 3,72%;

27º Distrito Federal 3,29%.

Fonte: Banco Central do Brasil (2026).

QUAIS ESTADOS ESTÃO NA MÁXIMA HISTÓRICA?

Oito estados atingiram em abril o maior patamar de inadimplência de toda a série: Acre, Goiás, Rondônia, Amazonas, Paraíba, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná.

A diversidade regional chama atenção — estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul figuram nessa lista, o que sugere um fenômeno nacional e não restrito a uma região específica.

O QUE EXPLICA ESSE CENÁRIO?

O aperto monetário, com a Selic em patamar elevado, aliado ao aumento do endividamento das famílias, pressiona a capacidade de pagamento em todo o país.

É um sinal de alerta para o sistema financeiro e para a política de crédito.

O DESENROLA PODE MUDAR ESSE QUADRO?

O novo Desenrola, programa federal de renegociação de dívidas, surge como uma tentativa de reverter esse cenário.

O programa ainda deve gerar resultados nos próximos meses, à medida que os acordos firmados se convertam em pagamentos efetivos e reduzam o estoque de operações em atraso. Será um termômetro importante para avaliar se o país consegue frear essa escalada da inadimplência.

Quais dívidas entram no Desenrola 2.0?

Cartão de crédito;

Cheque especial;

Crédito pessoal (CDC).

O que o Desenrola 2.0 oferece?

Desconto de até 90% sobre a dívida antiga;

Taxa máxima de juros de 1,99% ao mês;

Prazo de 35 dias para começar a pagar;

Parcelamento em até 48 vezes;

Possibilidade de uso de 20% do saldo da conta do FGTS ou até R$ 1 mil, o que for maior, para pagar parcial ou integralmente dívidas;

Desnegativação das pessoas que possuem dívidas de até R$ 100.

Quem pode participar

Quem ganha até 5 salários mínimos (R$ 8.105);

Quem tem dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 e que estejam atrasadas entre 90 dias e 2 anos.

Como participar

Os interessados em aderir ao Desenrola 2.0 devem procurar diretamente os bancos e instituições financeiras nas quais possuam dívidas;

nas quais possuam dívidas; O novo crédito terá limite de R$ 15 mil por pessoa por banco ou instituição financeira.

Grande abraço e até a próxima semana!

Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.